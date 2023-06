Wolfhager Lübcke-Schule und ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf erhalten Demokratie-Preis

Von: Norbert Müller

Hessischer Demokratie-Preis für Walter-Lübcke-Schule und Journalistin Katrin Eigendorf © Paul Bröker

Im Beisein der ganzen Schulgemeinde hat die Wolfhager Walter-Lücke-Schule den Hessischen Demokratie-Preis in Empfang genommen. Auch die Fernsehjournalistin Katrin Eigendorf wurde geehrt.

Wolfhagen – Es war eine imposante Menge, vor der der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Donnerstagnachmittag den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis überreichte. Gut 1500 Gäste waren dabei, als Rhein die Wolfhager Walter-Lübcke-Schule und die Journalistin Katrin Eigendorf auf der großen Bühne, die auf dem Hartplatz der Schule aufgebaut worden war, auszeichnete.

Zum zweiten Mal wurde der Preis verliehen, der an den ermordeten früheren Kasseler Regierungspräsidenten erinnert. Dieses Mal gab es zwei Preisträger. Die Wolfhager Schule und die nicht zuletzt durch ihre Berichte aus dem ukrainischen Kriegsgebiet bekannte Journalistin Eigendorf vereine Wesentliches, betonte Rhein: eine klare Haltung sowie der Einsatz für demokratische Werte und ein respektvolles Miteinander.

Katrin Eigendorf (Fernsehjournalistin) © Svea Pietschmann/ZDF

Ministerpräsident Boris Rhein: „Die Werte Walter Lübckes werden hier Tag für Tag gelebt“

Ihn freue, dass die erste Schule, die Lübckes Namen trage, in seiner Heimat stehe, und dass der Impuls zur Umbenennung der früheren Wilhelm-Filchner-Schule von den Schülern gekommen sei. Umgesetzt worden sei die Umbenennung dann von der gesamten Schulgemeinde. Es gehe hier aber um mehr als nur einen Namenswechsel.

Boris Rhein: „Die Werte Walter Lübckes werden hier Tag für Tag gelebt.“ Und so stehe die Wolfhager Schule für Toleranz und Weltoffenheit und positioniere sich gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze. Die größte Gefahr für die Demokratie sei Gleichgültigkeit, sagte Rhein. „Eine lebendige Demokratie braucht engagierte Demokratinnen und Demokraten.“ Dafür habe Lübcke gestanden. „Und auch unsere Preisträger stehen für demokratische Werte ein.“

Rhein ging auch darauf ein, dass in der digitalen Welt oft genug kaum noch zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden sei. „Mit nur einem Klick kann man Lügen in die Welt setzen.“ Deswegen sei es umso wichtiger, „dass wir Qualitätsjournalismus haben“, der Quelle für verlässliche Informationen sei. Katrin Eigendorf, die krankheitsbedingt in Wolfhagen fehlte, sei eine Journalistin, die vertrauenswürdige Informationen liefere, die für eine demokratische, offene Gesellschaft unverzichtbar seien. (Norbert Müller)