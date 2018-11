Der Tod als Schwelle zum Guten

Wolfhagen. Am Totensonntag wird in der evangelischen Kirche der Verstorbenen gedacht. Aus diesem Anlass haben wir mit Katharina Ufholz gesprochen. Als Pfarrerin in Wolfhagen gehört es zu ihren Aufgaben, Angehörige zu begleiten, die einen geliebten Menschen verloren haben.

Wir sprachen mit ihr über Begegnungen im Trauergespräch, den Umgang mit eigenen Gefühlen und den Tod.

Frau Ufholz, stirbt ein Mensch in Ihrer Gemeinde, sind Sie als Seelsorgerin gefragt. Mit welcher Haltung gehen Sie in ein Gespräch mit Angehörigen?

Katharina Ufholz: Ich mache mir Gedanken, in welcher Verfassung ich die Angehörigen antreffe. Eine Rolle spielt dabei die Frage, wie ein Mensch gestorben ist. War es ein alter Mensch oder ein junger? War er krank oder kam er plötzlich ums Leben? Musste er leiden?

Vielen fällt es schwer, im Umgang mit Menschen, die einen Todesfall zu beklagen haben, den richtigen Ton zu finden. Von Pfarrern wird erwartet, dass ihnen diese Aufgabe leichter fällt. Ist diese Erwartung überzogen?

Ufholz: Na, zumindest ist diese Erwartungshaltung da. Es wird erwartet, dass wir Pfarrer Trost spenden und die Gefühle in Worte kleiden können. Durch unsere Ausbildung sind wir darin geschult, ob es auch gelingt, ist eine ganz andere Frage.

Wie gehen Sie mit Situationen um, in denen Sie sich für ein Trauergespräch zu schwach fühlen und nicht in der Lage sehen, Trost zu spenden?

Ufholz: Der Mensch ist keine Maschine. Auch wenn ich mich um eine professionelle Distanz bemühe, berühren mich Trauerfälle. Ich fühle mit den Angehörigen. Es gibt Situationen, in denen ich an meine eigene Lebensgeschichte denke und plötzlich geht mir das Gespräch sehr nah. Trotzdem versuche ich, für die Menschen da zu sein und meine eigenen Gefühle nach hinten zu schieben. Und wenn die Augen dann doch mal glasig werden, dann ist das so.

Neben dem Abschied am Grab hat für viele die Traueransprache einen besonderen Stellenwert, wenn es darum geht, einen Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten. Welchen Anspruch haben Sie an diese letzten Worte?

Ufholz: Ich versuche, im Trauergespräch herauszufinden, was den Angehörigen wichtig ist. Einige wünschen sich eine besondere Würdigung des Lebenslaufs, andere wollen genau das nicht. Aber immer sind Trost und Zuspruch wichtig. Auch was der Verstorbene wollte oder vielleicht, was er nicht wollte, spielt eine Rolle. Manches sollte nicht gesagt werden. Was die Person der Familie bedeutet hat und was sie ausgemacht hat, das sollte in der Ansprache rüberkommen.

Ihre Trauerreden werden sehr gelobt. Sie schaffen es, den Hinterbliebenen aus dem Herzen zu sprechen. Wie gelingt Ihnen das?

Ufholz: Es freut mich natürlich, wenn meine Worte in der Trauer ein Stück Trost geben können. Ich nehme mir für das Trauergespräch Zeit und lasse die Angehörigen zu Wort kommen. Ich nehme die Fragen der Menschen auf, auch wenn es manchmal keine Antworten gibt, etwa auf die Frage nach dem Warum. Das muss man dann aushalten. Und ich versuche, über die Hoffnung zu sprechen, die wir im christlichen Glauben mit dem ewigen Leben verbinden.

Sie sind dicht dran am Schmerz der Angehörigen, an deren Trauer, Sorgen und Verzweiflung. Wie nah kommen Ihnen persönlich die Gefühle der Hinterbliebenen und die Schicksale der Verstorbenen?

Ufholz:Natürlich berühren mich die Gefühle und Schicksale. Aber ich passe auf, dass sie mir nicht zu nah kommen, weil ich sonst für die Angehörigen nicht da sein kann. Dennoch erschüttert mich mancher Tod. Ich achte darauf, dass ich nach einem Trauergespräch keinen Anschlusstermin habe. So habe ich Zeit für mich und kann das Erlebte verarbeiten.

Wenn Menschen über einen Verstorbenen sagen, dass er ein erfülltes Leben hatte, fällt es ihnen leichter, ihn ziehen zu lassen. Wann würden Sie sagen, dass das Leben für einen Menschen erfüllt war?

Ufholz:Wenn die Person Liebe erfahren hat, Zusammenhalt und Freundschaft. Wenn der Mensch in dem, was er machte, einen Sinn sah. Dennoch kann es in einem erfüllten Leben Brüche geben. Denn erfüllt bedeutet nicht perfekt.

Wie sehen Sie den Tod?

Ufholz: Für mich ist der Tod die Schwelle, über die wir alle gehen müssen. Aber danach kommt etwas anderes. Etwas Gutes und Schönes. Wir gehen nach Hause zu Gott, gehen dorthin, wo wir hergekommen sind.

Also können Sie dem Tod auch eine positive Seite abgewinnen?

Ufholz: Ja, in gewisser Weise schon. Wenn jemand eine schwere Krankheit hatte oder Menschen leiden mussten, ist der Tod manchmal auch eine Erlösung. Und das Wissen um unsere Endlichkeit macht uns erst bewusst, wie wertvoll das Leben ist.

