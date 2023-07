Wolfhager Schüler beteiligen sich mit eigenem Film an Wettbewerb

Von: Bea Ricken

Die Schüler der Wolfhager Walter-Lübcke-Schule haben einen aufwendigen Film gedreht und sich damit beim Wettbewerb „Meine Ausbildung“ des Hessischen Rundfunks beworben. Jetzt sind sie in der Kategorie „Beste Story“ nominiert. Ihr Video „Trecker und Rosmarin“ hat die Jury überzeugt. Die Klasse 10 H1, hier in der Filmfabrik der Schule, wartet nun gespannt auf die Endausscheidung am 14. Juli. © Bea Ricken

Es ist eine trauriger und berührender Film mit Happy End, den die Realschüler der Wolfhager Walter-Lübcke-Schule gedreht haben. Er handelt von zwei Schülern mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen, die darum ringen, gegen Widerstände, einen Beruf zu ergreifen, für den ihr Herz schlägt.

Wolfhagen. Der Jury des Video-Wettbewerbs „Meine Áusbildung“ hat das Werk der 10 H1 so gut gefallen, dass sie jetzt in der Endausscheidung gelandet sind.

Die Entscheidung über die Gewinner fällt am Freitag, 14. Juli, um 11 Uhr, bei der virtuellen Preisverleihung des Wettbewerbs, live auf dem Youtube-Kanal des Hessischen Rundfunks.

Die Schüler und ihre Lehrer Melina Kamberis und Leo Feisthauer sind jetzt sehr aufgeregt, ob der Film „Trecker und Rosmarin“ es schafft. „Am Anfang wollten wir uns einfach einen Spaß mit dem Dreh machen“, erzählt Bayazid Khalid. Dann sei ihnen der Film immer wichtiger geworden. „Wir haben uns am Ende mit der Handlung identifiziert“. Ben Eisenbeiß spielt einen Jungen, der in einer wohlhabenden Familie aufwächst und mit zunehmenden Alter eine Leidenschaft für die Landwirtschaft entwickelt. Als Symbol dafür steht sein Spielzeugtrecker. Seine Eltern wollen, dass er „etwas Besseres wird“. Er setzt sich durch, verwirklicht seinen Traum und dreht am Ende des Films mit einem Trecker beseelt seine Runden.

Mary, gespielt von Mariella Warnecke, stammt aus einer sozial schwachen Familie. Sie hat eine liebevolle Mutter, mit der sie oft gemeinsam kocht – gern mit dem Gewürz Rosmarin. Die Mutter stirbt und Marys Leben wird immer schwieriger. Klassenkameraden mobben sie, die Schulleistungen fallen ab. Nach der Schule arbeitet sie im Supermarkt und räumt Regale ein. Mary ist todunglücklich, bricht aus und macht eine Ausbildung als Köchin. In der Schlussszene des Films nimmt sie die Schlüssel für ihr eigenes Restaurant entgegen.

Die Preisverleihung ist auf dem Youtube-Kanal des HR abrufbar: youtube.com/@hessischerRundfunkARD. (Bea Ricken)