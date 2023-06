Wolfhager Ukrainehilfe unterstützt Flutopfer und Waisen

Von: Bea Ricken

Ein bisschen Normalität im Krieg für traumatisierte Kinder: Die kirchliche Einrichtung finanziert sich über Spenden. Auch gerettete Hunde werden bei „Misto Dobra“ aufgenommen und liebevoll umsorgt. (Mitte). Babys aus drei evakuierten Waisenhäusern der Südukraine wurden bei „Misto Dobra“ in Czernowitz aufgenommen (rechts). © Misto Dobra

Wolfhager Kirchengemeinden, Vereine und Privatpersonen organisieren humanitäre Hilfsprojekte für die Ukraine. Dort ist diese Unterstützung unerlässlich im Überlebenskampf.

Wolfhagen – Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine und die daraus resultierende Flutkatastrophe hat auch im Wolfhager Land große Betroffenheit bei der Bevölkerung, ukrainischen Geflüchteten und den Ehrenamtlichen der Ukrainehilfe Wolfhagen ausgelöst. Schon am Dienstagabend liefen die ersten Hilfsaktionen für die Opfer der Flut an. In Kürze startet ein Transport mit Filtertabletten zur Reinigung des Trinkwassers und Taschenlampen Richtung Flutgebiet. Eine Wasserfilteranlage soll folgen.

Die Ukrainehilfe der evangelischen Kirchengemeinde in Wolfhagen hilft seit Kriegsbeginn kontinuierlich mit Hilfsgütern. Diese werden zum Teil über die Stadtverwaltung im westukrainischen Mukatschewo an notleidende Menschen verteilt. Außerdem kooperieren die Wolfhager mit einem Verein in Hürth, der im Winter Kerzenreste in die Ukraine brachte, aus denen Büchsenlichter hergestellt wurden. Die Bevölkerung aus dem Wolfhager Land spendete mehr als eine Tonne Wachs.

Hilfe für Vierbeiner: Auch gerettete Hunde werden bei „Misto Dobra“ aufgenommen und liebevoll umsorgt. © Privat

Seit Neuestem unterstützt die Wolfhager Ukrainehilfe die gemeinnützige, kirchliche Stiftung „Misto Dobra“ in Czernowitz in der Westukraine. Aufgenommen werden dort Waisenkinder, Kinder mit Behinderungen, alleinstehende Frauen mit Kindern und Seniorinnen aus der gesamten Ukraine. Die Einrichtung versorgt außerdem die Kinder aus drei evakuierten Waisenhäusern der Südukraine. Darunter vorwiegend Babys und Kleinkinder.

Die Einrichtung ist an ihrer Kapazitätsgrenze, weil auch hier schon die ersten Evakuierten der Flutkatastrophe ankommen.

Die jüngsten Bewohner: Babys aus drei evakuierten Waisenhäusern der Südukraine wurden bei „Misto Dobra“ in Czernowitz aufgenommen. © Privat

„Wir versuchen dennoch, Mütter und Kinder ohne jegliche Einschränkungen aufzunehmen, bringen sie unter, verpflegen sie und versuchen, den Aufenthalt für die Kleinen zumindest etwas weniger traumatisch zu gestalten“, so eine Sprecherin. Man versuche in all den Kriegswirren zumindest zeitweise den Kindern zu ermöglichen, einfach Kind zu sein. Was nicht einfach ist, da auch in Czernowitz immer wieder Bombenalarm ausgelöst wird.

Sogar Haustiere – auch aus dem Flutgebiet – finden bei „Misto Dobra“ Zuflucht. Sie werden von den Kindern unter Anleitung der Erwachsenen versorgt und sind für traumatisierte und verstummte Kinder therapeutische Begleiter.

„Misto Dobra“ war schon vor dem Krieg ein gemeinnütziges gesamtukrainisches Projekt mit sozialen Diensten und Unterkünften für Mütter und Kinder, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Sie helfen Opfern häuslicher Gewalt und unterstützen sie bei einem neuen selbstbestimmten Start ins Leben.

Derzeit richtet das Kinderheim neue Gebäude als Luftschutzbunker her und kann so weitere 200 evakuierte Kinder unterbringen. Dafür werden dringend Geld und Baumaterial benötigt. Außerdem herrscht ständiger Bedarf an Nahrungsmitteln, Medikamenten, Hygieneartikeln, Kissen, Babynahrung und Kleidung.

Darüber hinaus versucht die Stiftung, Kinderkrankenhäuser und arme Familien im ganzen Land zu unterstützen. Tausende Kinder mit komplexen Diagnosen sind seit dem Beginn des Krieges mit ihren Problemen ganz allein gelassen.

Die Ehrenamtlichen der Wolfhager Ukrainehilfe hoffen, das Kinderheim mithilfe von Spenden kontinuierlich unterstützen zu können.

Die Ukrainehilfe der Evangelischen Kirche in Wolfhagen finanziert ihr Engagement aus Spenden der Bevölkerung. Wichtig ist es, im Verwendungszweck: „Ukrainehilfe Wolfhagen“ anzugeben. Spender können die Zuwendung steuerlich geltend machen. Kirchenkreisamt Hofgeismar-Wolfhagen

IBAN: DE 25 5206 3550 0000 0093 34

BIC: GENODEF1WOH

Raiffeisenbank HessenNord eG

Verwendungszweck, wichtig: Ukrainehilfe Wolfhagen

(Bea Ricken)