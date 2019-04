Wolfhager und Baunataler Feuerwehr: Container für den Atemschutz

Für die Menschen in Baunatal, Wolfhagen und des Umlands gibt es ein Stück Sicherheit mehr - dank eines neuen Containers der Feuerwehr.

Die beiden größten Wehren im Landkreis Kassel – Wolfhagen verfügt aktuell über 286 und Baunatal über 260 aktive Einsatzkräfte – stellten am Samstag am Wolfhager Feuerwehrstützpunkt einen gemeinsamen Abroll-Container Atemschutz in Betrieb.

Mit einem Handschlag besiegelten symbolisch die beiden Stadtbrandinspektoren Ralf Seitz (Baunatal) und Frank Brunst (Wolfhagen) im Beisein ihrer Stellvertreter Ralf Hülsbeck und Sebastian Swoboda die künftige enge Zusammenarbeit und übergaben die neue Errungenschaft in die Obhut der verantwortlichen Gerätewarte Heiko Wicke (Baunatal) und Dirk Mahlmann (Wolfhagen), die den Atemschutz-Container auf dem dafür notwendige Wechsellagerfahrzeug installierten. Von diesem Fahrzeug haben die beiden Feuerwehren jeweils zwei Stück in ihrem Gerätepool.

Den jetzt zur Verfügung stehenden gemeinsamen und voll mit 24 kompletten Atemschutzanzügen plus dem dazugehörenden feuerwehrtechnischen Equipment aufgerüstete Abrollbehälter, fabrikneu schlägt ein solcher mit rund 200 000 Euro zu Buche, haben beide Städte gebraucht von der Landesfeuerwehrschule Kassel gekauft. Die Baunataler Wehrleute haben das Einsatzgerät ehrenamtlich in über 300 Stunden wieder einsatzbereit aufgemöbelt. Stationiert ist der Abrollbehälter Atemschutz zurzeit in Baunatal. Nach Fertigstellung des neuen Wolfhager Feuerwehrstützpunktes wird das Gerät wechselweise immer für ein Jahr in Baunatal und für ein Jahr in Wolfhagen stehen.

+ Transportiert wird der Abrollbehälter auf einem Wechsellagerfahrzeug. © Reinhard Michl

Beide Stadtbrandinspektoren waren sichtlich zufrieden mit der Neuerung. Mit der Verwirklichung des auf den Wunschlisten beider Stadtfeuerwehren stehenden Abrollbehälters wolle man im Brandschutz- und Rettungswesen noch näher zusammenrücken und damit noch effektiver und effizienter zum Nutzen der Menschen arbeiten.

Im Abrollbehälter sind 24 Atemschutzgeräte mit den dazu gehörenden Atemschutzmasken untergebracht, außerdem Ersatzflaschen, Wechselkleidung und Erste-Hilfe-Material. Der Container ist zudem mit einem Frischwasserbehälter und einem Waschbecken ausgestattet und hat einen integrierten Arbeitsplatz für einen Gerätewart.