Zahl der Blutspender im Wolfhager Land sinkt

Die Zahl der Blutspender im Wolfhager Land ist 2018 im Vergleich zu 2017 leicht gesunken. Im vergangenen Jahr ließen sich 1970 Menschen Blut abnehmen. Das sind laut den Zahlen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 39 weniger als 2017. Diese Entwicklung betrachtet der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit Sorge.

Er betreut mit seinen Teams die DRK-Ortsvereinigungen im Wolfhager Land. 2018 bot der Blutspendedienst dort zwei Blutspendetermine mehr an als 2017. Auch die Zahl der Erstspender im Wolfhager Land ist gesunken. Bei den Terminen 2018 haben 78 Menschen zum ersten Mal Blut abgegeben. Im Jahr zuvor waren es 105.

„Die Angst vor der Nadel und davor, etwas Essentielles herzugeben, hält viele Menschen vom Spenden ab“, sagt Rolf Zarberg, Referent des Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen. Die steigende Zahl der älteren Menschen sei ein weiterer, an Bedeutung gewinnender Grund für die sinkende Zahl der Blutspender. Viele, die noch vor einigen Jahren fleißig Blut gespendet hätten, seien inzwischen zu alt dafür.

Blutspendetermine nur dank Helfern

„Wir versuchen, dem entgegenzuwirken, indem wir schon ab der neunten Klasse Info-Veranstaltungen in Schulen geben und in Firmen Termine anbieten“, sagt er. Eine weitere Herausforderung: die Zahl der Blutspendetermine. Dem DRK falle es schwer, freiwillige Helfer zu finden – ohne sie können jedoch keine Blutspendetermine angeboten werden.

Hinzu kommt, dass der Wandel ländliche Regionen, in denen die Menschen aufgrund des sozialen Gefüges eher zum Blutspenden gehen, stärker trifft, als die Ballungszentren, in denen es generell schwieriger ist, Spender zu generieren.

Um dem entgegenzusteuern, wurde 2017 das Höchstalter für Blutspender angehoben. Bis zur Vollendung des 72. Lebensjahres können gesunde Menschen beim DRK spenden. „Das hilf etwas“, sagt Zarberg. Erstspenden sind vom 18. bis zum 64. Lebensjahr möglich.

Angst überwunden und Blut gespendet

Im Treppenhaus der Stadthalle Wolfhagen steht eine lange Menschenschlange. Es ist 15.30 Uhr. Der Blutspende-Termin hat begonnen. Unter den Spendern ist auch Viktoria Kaloj. Die junge Wolfhagerin sagt: „Ich wollte schon immer mal Blut spenden, habe aus Angst aber immer gezögert.“ Nun hat sie sich überwunden.

Nach der Registrierung und dem Ausfüllen eines Fragebogens, geht es für sie ins Labor. Dort wird mit einem kleinen Pieks in den Finger ihr Hämoglobinwert (Anzahl der roten Blutkörperchen) bestimmt. Auch ihre Körpertemperatur wird überprüft.

Nachdem hier alles in Ordnung ist, geht es weiter zum Arzt, um den zuvor ausgefüllten Fragebogen zu besprechen und noch offene Fragen zu klären. Der Arzt hat auch das letzte Wort. Er entscheidet, ob Kaloj Blut spenden darf, oder nicht. Dann ist es so weit.

Vorbereitung ist das A und O

Hierfür geht es in Richtung einer der acht blauen Liegen im großen Saal der Stadthalle. Dort wird Kaloj von Corinna Schröder in Empfang genommen. Die medizinische Fachangestellte arbeitet seit 2003 als sogenannte Punktionskraft beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes.

Routiniert desinfiziert sie den rechten Arm von Kaloj an der vorgesehenen Einstichstelle. „Wann haben Sie heute das letzte Mal etwas gegessen?“, fragt Schröder die Erstspenderin.

Laut der Punktionsschwester ist Vorbereitung das A und O der Blutspende. „Am wichtigsten ist es vorher, viel zu trinken – mindestens zwei Liter.“ Zwei Stunden vor der Blutabnahme sollte noch mal eine Kleinigkeit gegessen werden.

Danach gibt es ebenfalls einiges zu beachten. „Kein Sport, keine Sauna und kein Solarium.“ Für mindestens zwei Stunden sollte der Blutspender weder rauchen noch Alkohol trinken. Dann setzt Schröder die Nadel an, und Kalojs Blut fließt über ein Schläuchlein in eine Konserve. 500 Milliliter werden es nach einigen Minuten sein.

Zum 74. Mal Blut gespendet

Auch Monika Fliege aus Wolfhagen ist zur Blutspende gekommen – zum 74. Mal. Auf die Frage „Rechts oder links?“ von Punktionskraft Blachnik entgegnet sie: „Immer links.“ Dann überlässt sie ihren Arm Blachnik, die dazu sagt: „Jeder hat seine Schokoladenseite.“

Doch warum spendet Fliege Blut? „Es wird gebraucht“, sagt sie. Und zwar bei Operationen, von Unfallopfern und von Krebs-Patienten. „Ich brauche vielleicht auch mal welches“, sagt die 64-Jährige. 1977 sei ihre erste Blutspende gewesen.

16.05 Uhr: Erstspenderin Kaloj hat es geschafft. „Das tut nicht weh – ist ja nur ein kleiner Pieks“, sagt die Wolfhagerin nach ihrer Blutspende. „Ich habe es mir schlimmer vorgestellt“. Ihr Fazit: Sie möchte wieder Blut spenden.

Nach einer kurzen Pause der Erholung, in der sie auf die Einstichstelle drückt, um diese zu verschließen, hat sie sich ihre Belohnung verdient: Kuchen beim DRK Wolfhagen. Darüber hinaus bietet das ehrenamtliche Helferteam unter Leitung von Thomas Uthof den Blutspendern zur Stärkung auch Frikadellen und Kartoffelsalat an.

Ehrenamtliche kümmern sich um die Blutspender

Helga Bernhardt schenkt Kaffee aus und hat nette Worte für die Spender. Unterstützt wird die 69-jährige Wolfhagerin von Max Borchardt, Tim Fenner und Paula Uthof. Sie sind seit etwa zehn Jahren Mitglied des Jugendrotkreuzes Wolfhagen.

+ Versorgen die Blutspender mit warmem Essen, Kuchen und Getränken: Das Team des Jugendrotkreuzes in Wolfhagen. © Christina Zapf

Die Ehrenamtlichen kümmern sich um die Getränkewünsche der Blutspender und teilen das Essen aus. „Damit wollen wir Danke sagen“, sagt Paula Uthof. Finanziert werden Essen und Trinken mit den Einnahmen aus den Blutspenden. Auch das Auf- und Abbauen vor und nach dem Blutspendetermin übernehmen die ehrenamtlichen Helfer

„Wie viele Menschen vorbeikommen, hängt von der Wetterlage ab“, sagt Borchardt. Draußen dürfe es weder zu nass noch zu warm sein. Auch Erkältungswellen haben Auswirkungen.

Kurz nach 17 Uhr: Die Menschenschlange in der Wolfhager Stadthalle ist etwas kürzer geworden. Laut Thomas Uthof haben bis zu diesem Zeitpunkt 66 Menschen Blut gespendet, darunter zehn Erstspender.

112 Menschen kamen zur Blutspende

Laut DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen kamen 112 Menschen zur Blutentnahme in die Wolfhager Stadthalle, darunter 15 Erstspender. Die Bilanz: 104 Blutkonserven. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat die Zahl der Blutspender in Wolfhagen stark abgenommen, sagt Thomas Uthof vom DRK Wolfhagen.

„Bis zu 250 Menschen spendeten Blut – die Termine waren damals noch samstags.“ Der zeitliche Aufwand für eine Blutspende liege zwischen 30 bis 45 Minuten. Laut DRK dürfen Männer sechsmal in zwölf Monaten Blut spenden, Frauen viermal.

Blut wird in Bestandteile aufgeteilt

Das gespendete Blut wird im Labor untersucht – zum Beispiel auf Infektionskrankheiten. Das gibt sowohl Spender als auch Empfänger Sicherheit. Ist die Blutkonserve in Ordnung, wird sie in drei Bestandteile aufgeteilt: in rote Blutkörperchen, gefrorenes Frischplasma und manchmal auch in Blutplättchen.

Diese werden dann gelagert. Rote Blutzellen sind bei vier Grad Celsius bis zu 42 Tage haltbar, Blutplättchen können bei 20 Grad Celsius vier Tage gelagert werden. Gefrorenes Frischplasma ist bis zu 24 Monate haltbar.