Zufahrtsstraße zur Erpetalschule in Wenigenhasungen sorgt für Unmut

Von: Julian Brückmann

Die Schulstraße an der Erpetalschule in Wenigenhasungen ist schlecht ausgebaut. Zum Leidwesen von Anwohnern, Schülern, Eltern und Busfahrern. Ein Gehweg ist nicht vorhanden und die Straße ist sehr schmal. Zudem gibt es kaum Parkmöglichkeiten. Die Stadt Wolfhagen plant in diesem Jahr noch Baumaßnahmen. © Julian Brückmann

Matsch, wenig Platz und kaum Rangierraum für Busse: Über die Zufahrt zur Erpetalstraße in Wenigenhasungen gibt es ziemlich viel Schlechtes zu berichten. Ändert sich daran bald etwas?

Wenigenhasungen – Schüler laufen bei schlechtem Wetter durch Matsch, Autos können nicht vernünftig parken und die Busse haben kaum Möglichkeiten zu rangieren. Die Zufahrtsstraße zur Erpetalschule in Wenigenhasungen, die hauptsächlich von Bussen und Eltern genutzt wird, die ihre Kinder zur Schule bringen, befindet sich seit vielen Jahren in einem denkbar schlechten Zustand. Das sorgt für Unmut unter allen Betroffenen.

Erst kürzlich hat ein Anwohner der Schulstraße gegenüber dieser Zeitung auf die erschwerten Bedingungen insbesondere bei schlechtem Wetter hingewiesen.

Da es keinen Gehweg gebe, müssten die Schulkinder auf den Grasstreifen ausweichen und den „Matschweg“ bis zur Schule gehen. Auch Autos könnten wegen der geringen Wende- und Ausweichmöglichkeiten nicht vernünftig aneinander vorbeifahren. Es ginge nur in eine Richtung. Der Verkehr staut sich. Gerade zu Schulbeginn.

Busse müssen Straße komplett rückwärts zurückfahren

Ein noch größeres Problem haben die Busse. Das sieht auch Dieter Obersberger vom Busunternehmen Obersberger-Reisen in Wolfhagen so. „Die Situation in der Schulstraße ist nicht sehr gelungen. Die Straße ist viel zu eng“, sagt der Busfahrer. Er nimmt vor allem die Eltern in die Pflicht. „Morgens ist immer die komplette linke Seite zugeparkt.“ Wenn dann noch ein Auto entgegenkomme, ginge nichts mehr. Dann müsse immer einer zurückfahren.

Es sei schon vorgekommen, dass er mit seinem 13 Meter langen Bus die Straße komplett rückwärts zurückfahren musste, weil es wegen der parkenden Autos keine Wendemöglichkeit mehr gab. „Man muss sich nur mal vorstellen, wenn an so einem Morgen ein Feuerwehrauto die Straße hoch muss“, sagt Obersberger.

„Das ist alles nicht so prickelnd“: Kein Gehweg für Kinder

Er schlägt ein Treffen vor, bei dem die Situation diskutiert wird. Er beobachte oftmals, dass die Kinder einen anderen Weg gehen würden, weil es keinen Gehweg gibt. „Das ist alles nicht so prickelnd.“ Zudem weist er auf das absolute Halteverbot im Haltestellen-Bereich hin.

Wolfhagens Hauptamtsleiter Kai Liebig äußert sich wie folgt: „In der Schulstraße vor den Grundstücken Nummer sechs bis acht wird noch in diesem Jahr einiges geschehen.“ Geplant sei der Bau der fehlenden Randeinfassung für die Entwässerung inklusive eines Straßeneinlaufs. Außerdem sei eine Verbreiterung der Fahrbahn bis zur neuen Bordanlage vorgesehen. „Damit wird sich die derzeit unbefriedigende Situation bei Regen und Nässe deutlich verbessern“, kündigt Liebig an. (Julian Brückmann)