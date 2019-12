Putzmunteres Christkind wird 100

Morgens Geburtstag, abends Weihnachten: Ilse Klotz ist ein Christkind. Die Abläufe am 24. Dezember begleiten sie schon ein Leben lang.

Heute feiert sie im Wolfhager Seniorenzentrum an der Karlstraße ihren 100. Geburtstag.

Seit gut zwei Jahren lebt die Jubilarin inzwischen hier in der Einrichtung. Putzmunter ist sie und bestens gelaunt. Wen wundert’s, dass sie gleich deutlich macht: „Ich gehöre eigentlich noch nicht hierher.“ Normalerweise wäre sie wohl noch in ihrer Wohnung am Teichberg. Aber als das Haus neue Eigentümer bekam, sich atmosphärisch daraufhin einiges eintrübte, habe sie sich entschieden zu gehen. Und zwar nicht zur Familie der Tochter, der sie nicht die Bürde zusätzlicher Verantwortung und Verpflichtung auferlegen wollte. Sie wählte den Umzug ins Seniorenzentrum, das sie ja schon bestens kannte: Hier verbrachte auch ihre Mutter ihren Lebensabend. Und Ilse Klotz war täglich zu Besuch.

Bereut hat sie den Schritt nicht. „Ich komme mir hier vor wie die Queen“, sagt sie vergnügt, „ich habe hier einen tollen Service, bekomme mein Essen, habe einen Park. Es wird alles für mich gemacht.“ Sie hat jede Menge Spaß, etwa bei den Angeboten zum Gedächtnistraining, wo ungeheuer viel gelacht werde. Und die flotte Seniorin, die auch als 80-Jährige durchgehen würde, lacht gerne und viel.

Wenn sie von ihrem Leben erzählt, sind die lustigen Episoden allerdings eher die Ausnahme. Sie erzählt davon, dass sie in Frankfurt an der Oder geboren wurde. Der Vater ist Schneider, die Mutter Hausfrau. Als Vierjährige zieht sie mit ihren Eltern nach Berlin. „Ich bin nicht sehr glücklich gewesen“, sagt sie über ihre Kindheit, „aber auch nicht unglücklich“. Das hatte vor allem mit der überstrengen Mutter zu tun. Die gestattete dem einzigen Kind keine Geburtstagsfeier mit anderen Kindern. Und so wurde auch Ilse nie von anderen Kindern eingeladen. „Ich musste immer mit mir alleine fertig werden.“ Aber das habe ihr „notgedrungen auch eine gewisse Zufriedenheit“ gebracht.

Nach dem Schulabschluss arbeitet sie zunächst im Büro eines Patentanwaltes, dann für eine Firma, die Sprengmeister und Taucher beschäftigt. „In Berlin habe ich den ganzen Schlamassel mit dem Krieg überstanden“, sagt Ilse Klotz. Am 28. Februar 1945, erinnert sie sich, „wurde ich ausgebombt. Ich hatte nur noch das, was ich am Leib trug.“

Der Krieg ist bald vorbei und der Job weg. Aber Ilse Klotz weiß sich zu helfen. „Ich war geschickt und habe aus Resten Puppen genäht. Die sind ganz gut angekommen, gerade bei den Amis.“ 1947 lernt sie ihren späteren Mann kennen. In Tempelhof machen sie einen Zeitungsladen auf. Bald kommt die gemeinsame Tochter, „mein Engel“, wie sie betont. Nach zehn Jahren scheitert die Ehe.

Die alleinerziehende Mutter steigt als Büroangestellte bei einer Wohnungsbaugesellschaft ein, hier bleibt sie bis zum Renteneintritt.

Ihre Tochter heiratet 1972, einen Arzt, der in Wolfhagen eine Praxis eröffnet. 1987 zieht auch Ilse Klotz nach Wolfhagen, gemeinsam mit ihrer Mutter, die 99 Jahre alt wird. Sie selbst habe sich nie Gedanken darüber gemacht, so alt werden zu wollen. Bis zu ihrem 46. Lebensjahr sei sie starke Raucherin gewesen. Allerdings habe sie sich immer viel bewegt, sei gerne schwimmen gegangen und jede freie Minute mit dem Rad unterwegs gewesen. Und gegessen habe sie eher sparsam. „Zwischen 40 und 50 ging es mir körperlich viel schlechter als heute“, versichert Ilse Klotz amüsiert.

Heute macht sie noch jeden Tag Gymnastik, die erste Einheit gleich nach dem Aufstehen pünktlich um 6 Uhr. „Ich war immer interessiert an allem“, sagt die 100-Jährige, daran habe sich nichts geändert. Sie lese viel und gern, begeistere sich für das Lösen von Kreuzworträtseln und das sonntägliche Scrabble-Spiel mit Tochter und Schwiegersohn. Auch das Stricken von Socken für die Familie, zu der inzwischen auch vier Urenkel zählen, gehöre zum Fitnessprogramm.

Der heutige 24. Dezember werde so sein wie immer: Morgens die Geburtstagsfeier, allerdings mit Sektempfang in der Seniorenresidenz. Und dann abends Weihnachten mit der Familie. Darauf freut sie sich besonders.