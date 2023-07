140 Besucher beim Sonnenaufgangskonzert im Naturschutzgebiet

Von: Hanna Maiterth

Die Besucher machten es sich am Fuße des Hohen Dörnbergs gemütlich: Vor der malerischen Kulisse fand am Sonntag ein Sonnenaufgangskonzert des Kultursommers Nordhessen statt. © Hanna Maiterth

Die Klänge von Flöten, einem Alphorn und einem Gong erfüllten am Sonntagmorgen die weite Landschaft am Fuße des Hohen Dörnbergs. Denn im Rahmen des Kultursommers Nordhessen fand das traditionelle Sonnenaufgangskonzert mit „Gipfelklängen“ statt.

Zierenberg - Zu früher Stunde nahm das „duo querhorn“ die Besucher mit auf eine musikalische Reise. Diese 90-minütige Reise führte aber nicht nur in die Schweizer Berge, sondern auch nach Norwegen, Frankreich und Irland.

Wie beliebt das Sonnenaufgangskonzert ist, zeigte sich schon allein an der großen Zahl der Besucher. Trotz früher Stunde - Beginn war um 5.30 Uhr - zog es 140 Zuhörer in das Naturschutzgebiet. Auf mitgebrachten Stühlen und in Pullover, Decken und Jacken eingemummelt machten sie es sich am Fuße der Helfensteine bequem. Während sie den beiden Musikern lauschten, konnten sie den Sonnenaufgang in der eindrucksvollen Kulisse beobachten.

Das „duo querhorn“, bestehend aus Johannes Hustedt an verschiedenen Flöten sowie Chai Min Werner am Alphorn und dem Gong, zeichnet sich nicht nur durch sein ungewöhnliches Instrumentenzusammenspiel aus. Fast schon bedingt durch diese Kombination reicht ihr Repertoire an Musikstücken von Klassikern bis hin zur alpenländischen Musik und zeitgenössischen Komponisten.

Sie spielten gemeinsam Stücke von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Sprangen in die französische Schweiz, um dann später nach Norden zu reisen. Von dort ließen sie Kompositionen aus dem südlichen Norwegen erklingen - einen Hochzeitsmarsch und den Springtanz von Edvard Grieg. Zurück in der Schweiz - genauer gesagt in Luzern - spielten sie die Schauspielmusik, die einst eigens für Schillers Wilhelm Tell komponiert wurde.

Chai Min Werner zog die Zuhörer mit dem Gong dann auch in ihren Bann. „Lassen Sie sich in den Klang fallen. Lauschen Sie der Vielseitigkeit“, erklärte die Musikerin, bevor sie mit sanftem Streichen Töne und eine beruhigende Atmosphäre erzeugte. Während Johannes Hustedt dann heitere Flötentöne zu den Besuchern schickte, wurde sein Spiel teils von den zarten Tönen einer Klangschale begleitet.

Zum Abschluss des Konzerts, als die ersten Sonnenstrahlen bereits die Besucher erreichten, sorgten die Musiker mit „improvisierten Alpenklänge“, wie sie zuvor ankündigten, für allgemeine Erheiterung. Sie entlockten ihren Instrumenten Vogelgezwitscher und ließen buchstäblich die Kühe bimmelnd und muhend über die Wiese ziehen. Dann gab es noch einen Abstecher nach Irland mit einem Jig, bevor die beiden Musiker eine Zugabe spielten und die Zuschauer damit entspannt in den Sonntagmorgen verabschiedeten. (Hanna Maiterth)