22:21 im letzten Heimspiel

Die Bezirksoberliga-Handballer des HSC Zierenberg haben ihr letztes Saisonspiel gegen die HSG Fuldatal/Wolfsanger knapp mit 22:21 (11:12) gewonnen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen und wurde von den beiden Abwehrreihen dominiert. Wobei die Zierenberger mit der offenen Spielweise der Gäste zeitweise Probleme hatten und einige Ballverluste in Kauf nehmen mussten. Außerdem fehlten ihnen teilweise die spielerischen Ideen, wie man die Abwehr der HSG in Bedrängnis bringen kann. So kam es in der 24. Minute zu einer Gästeführung mit drei Treffern, die die Warmetaler aber bis zur Pause auf ein Tor verkürzen konnten. Mit 11:12 ging es in die Kabinen.

Nach dem Anpfiff zum zweiten Durchgang legten die Hausherren eine Schippe drauf und wurden prompt belohnt. In der 31. Minute glichen die Zierenberger durch einen Treffer von Daniel Weber aus und konnten ab der 42. Minute ständig die Führung mit mindestens einem Tor halten.

Rudolph starker Rückhalt

Dabei überzeugte die Dittrich-Sieben besonders im Abwehrverband, provozierten viele Abspielfehler der Fuldataler und hatten in Jens Rudolph einen guten Rückhalt. Der HSC-Torwart parierte unter anderem vier Strafwürfe. Bis zur 55. Minute hatten sich die Gastgeber schließlich mit vier Treffern abgesetzt und es sah nach einem klaren Erfolg aus, doch die Warmetaler machten es noch einmal spannend.

Einige unnötige Ballverluste und zwei unkonzentrierte Aktionen beim Anwurf brachte die Spielgemeinschaft innerhalb von 20 Sekunden zurück ins Spiel.

Die letzten beiden Minuten waren von viel Kampf, aber auch Abschlussschwächen geprägt.

Jubel nach Abpfiff

Schließlich retteten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit und verbuchten nach einer insgesamt spannenden Partie zwei weitere Punkte.

Nach dem Abpfiff lagen sich die HSC-Spieler jubelnd in den Armen.

Zierenberg: J. Rudolph, Zimmermann (Tor), M. Kunz 1, Jakob 1, Richter 1, Weber 2, Stiegenroth, A. Rudolph 2, Foschum, Spangenberg 10/7, D. Kunz 5, John. (rü)