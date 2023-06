777 Halbweisheiten: Zierenberger Hobbyautor stellt sein Buch vor

Escheberger Literatur

+ © Paul Bröker Das Werk und sein Autor: Jochen Bauer möchte mit seinen 777 Aphorismen die Gedanken und das Schmunzeln ins Rollen bringen. Dazu soll es bald auch Besprechungen geben. „Jeder lebt sich“ ist im Selbstverlag erschienen. © Paul Bröker

Bereits vier Romane hat der ehemalige Rektor Jochen Bauer veröffentlicht. Nun spricht er über sein neues Werk und die 777 kurzen, klugen und witzigen Gedanken darin.

Escheberg – Wer sich auf den Hof von Gut Escheberg (Zierenberg) begibt – entlang von herumstreunenden Katzen und wiehernden Pferden –, die kleine Holztreppe an einem der Fachwerkhäuser hochtapert und bei Jochen Bauer anklopft, der könnte bei der Idylle eigentlich gleich denken: Hier lebt jemand, der sich für seine Literatur die Abgeschiedenheit ausgesucht hat. Und tatsächlich wohnt hier ja ein Hobbyautor, der kürzlich sein neues Werk im Selbstverlag herausgegeben hat: „Jeder lebt sich – 777 Halbweisheiten und andere Ungereimtheiten aus achtzig Jahren.“

Doch an dieser Geschichte von der Suche nach der Abgeschiedenheit wäre nicht viel dran. Denn es war stattdessen ein anderes Hobby, das den heute 80-jährigen Jochen Bauer nach Escheberg führte: das Golfspiel. Im Jahr 2010 bot sich die Gelegenheit, auf dem ihm bereits durchs Golfen bekannten Gut Quartier zu beziehen.

Seitdem beschäftigt er sich unter anderem mit seiner eigenen Vergangenheit. Als Sohn einer jüdischen Mutter, Nachfahrin eines Kasseler Rabbiners, wurde er am 5. Mai 1943 in Frankfurt am Main geboren. Er selbst geht heutzutage freitags in die Synagoge in Kassel. „Ich bin dort der einzige Aschkenase“, sagt er – also der einzige deutschstämmige Jude.

Doch eine große Rolle spiele das Judentum in seinem Alltag sonst nicht. Was ihn am Jüdischsein dagegen begeistert: der Witz. So heißt es auch in seiner neuen Aphorismen-Sammlung „Jeder lebt sich“ gleich zu Beginn: „Die jüdischen Witze sind die besten der Welt“, denn: „Witze müssen gewitzt sein, also klug machen. In der Diaspora musste man klug sein, um zu überleben.“

Das Büchlein mit seinen 777 Aphorismen, also kurzen, klugen – und auch witzigen – Gedanken, bezieht sich immer wieder auf den jüdischen Witz.

In der Literatur finden sich bei der Frankfurter Schule mit Walter Benjamins „Einbahnstraße“, Ernst Blochs „Spuren“ sowie Theodor W. Adornos „Minima Moralia“, zugestanden, etwas schwermütigere Vorbilder. Letzteren nennt Bauer zwar nicht als Inspiration, doch er sei ihm 1967 persönlich im Lehramtsstudium an der Frankfurter Goethe-Universität begegnet. Ein Jahr später trat Bauer bereits den Schuldienst an – als eingefleischter Südhesse im Norden des Bundeslandes. „Dort herrschte damals Lehrermangel.“ In Obervellmar wurde er Lehrer für Englisch und Gesellschaftslehre an der neu gegründeten Gesamtschule, an der er bis 2005 als Rektor für die neunte und zehnte Klasse arbeitete.

Die Zeit des Ruhestandes nutzt Bauer schriftstellerisch. So veröffentlichte er im Selbstverlag bereits vier Romane, „Jeder lebt sich“ sei dagegen eine neue Form, die sich aus seinem Alltag speise. „Seit 30 Jahren führe ich Tagebuch“, erklärt Bauer. Darin: die Reflexion des tieferen Sinns des Alltags. Dies fordere ihm viel Zeit und Kraft ab.

Die Tagebücher sind in den „Losungen“ untergebracht, einem grünen evangelischen Schreibkalender. Mit der Zeit habe er die Gedanken am PC geordnet, ausgedruckt und an einen Wandteppich gehängt. „Bei der Illustration hat mir Petra Löffler geholfen, Dennis Bamberg kümmerte sich um die Druckvorbereitung.“, so Jochen Bauer.

„Ich könnte mich manchmal totlachen über das, was mich vor zehn Jahren aufgeregt hat“, gesteht er. Ein passendes Bonmot dazu im Buch: „Aufregung entpuppt sich als Falschmeldung.“ Derzeit sind 777 Weisheiten abgedruckt und durch stetige Neuauflagen sollen es mehr werden. „Bei 999 höre ich aber auf.“ Und er verspricht: „Auf jeder Seite gibt es eine Schmunzelgarantie.“

Schon bald soll es Besprechungen geben, bei denen das Büchlein verteilt wird. „Gegen eine Spende kann das Buch dann erworben werden.“ Zuallerst gehe es ihm aber um den Austausch. Im Internet ist das Buch für 9,99 Euro erhältlich, unter anderem bei Amazon. (Paul Bröker)