Bike-Marathon in Zierenberg: Wolfhager bereit für den Start

Wolfhagen. Wenn es am Sonntag wieder für mehrere Hundert Radrennfahrer beim 19. Bike-Marathon „Rund um Zierenberg“ an den Start geht, sind die Wolfhager Rainer Jacob und Jannis Tillack ebenfalls mit dabei.

Der 46-Jährige und der 17-Jährige wollen dann den Bike-Halbmarathon von 54 Kilometern und mit 1400 Höhenmeter bewältigen. Ihr Ziel: Beide wollen ihre Zeit vom vergangenen Jahr knacken, Rainer Jacob 2:56:31 und sein Sohn Jannis 2:53:21.

Dafür steigen Vater und Sohn dreimal pro Woche auf ihre Mountainbikes und drehen ihre Runden durch Wälder und über Felder in Nordhessen. Am liebsten im Habichtswald oder rund um den Edersee.

Und am liebsten zusammen. „Das sind sehr romantische Landschaften“, scherzt Jannis Tillack. In der Gruppe könne er besser abschalten als alleine. „Man sieht sehr viel unterwegs. Und das macht gemeinsam einfach mehr Spaß“, sagt Rainer Jacob, der sich als Jugendwart bei der Zweirad-Gemeinschaft Kassel engagiert. Oft sind Vater und Sohn mit weiteren Mitgliedern des Vereins unterwegs. Die Strecken planen sie nur grob vorher. „Wir schauen, worauf wir Lust haben. Die Strecken ergeben sich oft erst beim Fahren.“

Seit 2003 nimmt Rainer Jacob am Bike-Marathon in Zierenberg teil, Jannis Tillack seit 2009, zuvor mehrere Jahre in der Altersklasse der Junioren U19. Für die Marathonstrecke mit 84 Kilometern hat es bislang noch nicht gereicht. „Dafür müssten wir uns ganz anders vorbereiten“, sagt Jacob. Und das sei mit seinen Arbeitszeiten als Selbstständiger im EDV-Bereich schwierig.

Während der Saison nehmen beide aber regelmäßig an weiteren Wettkämpfen in der Region teil. „Wir versuchen immer, einige mitzunehmen“, sagt Jacob. Am Bike-Marathon „Rund um Zierenberg“ schätzen beide die familiäre Atmosphäre. „Es ist in der Nähe“, sagt Jacob. „Man kennt sich. Und die Veranstalter geben sich jedes Jahr sehr viel Mühe mit den Trades. Diese sind sehr abwechslungsreich.“ Und technisch anspruchsvoll, fügt Tillack hinzu.

Veranstaltet wird der Bike-Marathon vom Mountainbike-Verein Zierenberg und der Stadt Zierenberg. Die vorgesehene Strecke, ein Rundkurs von 28 Kilometern, führt über den Steinborn, an der Elisabeth-Selbert-Schule vorbei, zum Schreckenberg über die Schartenburg, von dort aus überwiegend in Richtung Dörnberg und dann wieder zurück zum Startpunkt, dem Marktplatz in Zierenberg.

Ist die Saison geschafft, findet man Rainer Jacob und Jannis Tillack in der Halle beim Zirkel- und Krafttraining, um für den nächsten Sommer fit zu bleiben. „Die Form ist schneller weg, als man gucken kann“, sagt Jacob.

19. Bike-Marathon „Rund um Zierenberg“

Strecken: Kurze Runde: 28 Kilometer mit 700 Höhenmetern Halbmarathon: 56 Kilometer mit 1400 Höhenmetern Marathon: 84 Kilometer mit 2100 Höhenmetern Familienrunde: 10 Kilometer (Bei der Familienrunde ist jedes Kind von einem Erwachsenen zu begleiten) Die Hälfte der Strecke führt durch Gelände, die andere Hälfte auf festen Wegen.

Start/Ziel: Marktplatz Zierenberg

Startzeiten: Kinderrunde: 8.45 Uhr Marathon und Halbmarathon: 9.45 Uhr (Startaufstellung auf dem Markplatz) Kurze Runde: 10.15 Uhr

Startgeld: Marathon, Halbmarathon und Kurze Runde: 20 Euro, Familienrunde: 3 Euro pro Person Bei freien Startplätzen bis eine Stunde vor dem Start sind Nachmeldungen möglich. Es wird eine Gebühr von 5 Euro erhoben.

Startberechtigt: Hobby- und Lizenzfahrer/in. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, bei Minderjährigen ist eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Bei der Familienrunde ist jedes Kind von einem Erwachsenen zu begleiten. Das Tragen eines Helmes ist Pflicht. Die Teilnahme mit einem E-Bike ist nicht gestattet und führt zur Disqualifikation.

Startnummernausgabe: Samstag, von 17 bis 20 Uhr im Rathaus Sonntag, von 7 bis 8.30 Uhr im Rathaus

Umleitung: Die Veranstalter bitten alle Verkehrsteilnehmer, Zierenberg großräumig zu umfahren. Ab dem Ortsteil Laar verläuft die Umleitung über Escheberg nach Zierenberg, da innerorts die Straßen wegen der Streckenführung gesperrt werden müssen.