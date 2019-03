„AscleonCare“ aus Kassel übernimmt Bergpark Residenz in Burghasungen

Zierenberg. Die „AscleonCare“-Gruppe, mit Sitz in Kassel, hat das Altenwohn- und Pflegeheim Bergpark Residenz in Burghasungen übernommen und will dort mehr Plätze schaffen.

Der Gesundheitsdienstleister beschäftigt an acht weiteren Standorten in Fritzlar, Göttingen, Dransfeld, Potsdam, Hann. Münden, Helmarshausen, Hildesheim und Holzminden rund 700 Mitarbeiter. Die ehemalige Inhaberin der Bergpark Residenz, Inga Röll, hatte die Einrichtung mit aktuell 65 Plätzen zum 1. Februar aus Altersgründen verkauft.

„Wir wollen 15 weitere Plätze schaffen“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Christoph Jaworski. AscleonCare hat auch das Nachbargrundstück mit angekauft, um dort perspektivisch erweitern zu können. „Trotz unseres Wachstumskurses sind wir keine anonyme Kette, sondern sehen uns als größeren Familienbetrieb“, so Jaworski.

Seniorenheime sollen Hotelcharakter haben

Er sei regelmäßig einmal pro Woche in allen Einrichtungen vor Ort und kenne die Bewohner. Seniorenheime, wie auch das in Burghasungen, sollten heute vom Niveau Hotelcharakter haben. In Burghasungen werde man an alte Zeiten anknüpfen, als das Gebäude noch das Hotel Panorama war.

„Da auch ein Hotel mit hochwertiger Gastronomie zur Unternehmensgruppe gehört, werden wir diese Ressource natürlich nutzen und durch Schulungen die Qualität des Essens in den Pflegeeinrichtungen verbessern“, verspricht Jaworski.

Auch Fortbildungen für die Mitarbeiter finden künftig im Hotel in Bardenhagen statt. Die Einrichtung in Burghasungen sei zwar „die günstigste Einrichtung dieser Art in Nordhessen“, an der Qualität wolle er jedoch nicht sparen.

Für die 60 Mitarbeiter ändere sich indessen erst einmal nichts, alle Stellen und Verträge sollen laut Jaworski unverändert übernommen werden. Verschiedene Arbeitszeitmodelle sollen in Zukunft die Arbeitsplätze attraktiver gestalten, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Das Unternehmen will sich, was das betrifft, auch in Schulen der Region als Arbeitgeber vorstellen und bietet jungen Leute Praktikumsplätze an, um in den Bereich Pflege hinein zu schnuppern.

2006 komplett saniert

Bis 2006 war die Immobilie auf dem Burghasunger Berg das Hotel Panorama. Inga Röll aus Habichtswald sanierte mit ihrer Familie das Gebäude vollständig und eröffnete 2007 die Bergpark Residenz mit 66 Betten und 20 Einzelzimmern. Röll arbeitet noch einige Wochen im Heim, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.