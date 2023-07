Zum Wegschmeißen zu schade: Ausstellung im Museum Kloster Hasungen zeigt alte Meisterbriefe

Von: Paul Bröker

Teilen

Zeugnisse der Burghasunger Handwerkstradition: Karl Schäfer verantwortet die Ausstellung „Meisterhaft“ im Museum Kloster Hasungen. © Paul Bröker

Vom Sperrmüll ins Museum: Eine neue Ausstellung im Museum Kloster Hasungen zeigt alte Meisterbriefe, die zum Teil von der Straße gerettet wurden.

Burghasungen – „Die kann man doch nicht einfach wegschmeißen“, habe er sich gedacht, erinnert sich Karl Schäfer. Der 73-Jährige ist Mitglied im Museumsverein Kloster Hasungen und sitzt im Vorstand. Als im vergangenen Winter das Fachwerkhaus gegenüber des Klostermuseums geräumt wurde und etliche alte Meisterbriefe auf der Straße lagen, sei in ihm die Idee gereift: Eine Ausstellung zu Meisterbriefen von Menschen, die in Burghasungen geboren wurden oder gearbeitet oder gelebt haben.

Am Mittwoch, 5. Juli, um 18 Uhr eröffnet die Ausstellung „Meisterhaft“. Zu Besuch kommt dann auch Uwe Sachelli, Abteilungsleiter für Meisterprüfungen und Fortbildung bei der Handwerkskammer Nordhessen.

„Die frühesten Exemplare reichen bis in die 1870er-Jahre zurück“, erklärt Schäfer. Um ihn herum in der Besucherhalle des Museums stehen die Meisterbriefe auf Staffeleien. Anhand der Briefe ließen sich ganze Handwerkerdynastien zurückverfolgen. So zum Beispiel auch anhand der Briefe, die er auf der Straße fand. „Der Vater war Stellmachermeister und drei seiner Kinder wurden ebenfalls Meister“, sagt Schäfer. „Die Tochter wurde Damenschneidermeisterin, ein Sohn Schlossermeister, ein anderer Schreinermeister.“

„Richtige Schätzchen“: Alte Meisterbriefe sind mit Ornamenten verziert

Die ältesten Briefe sind mit Jugendstil-Ornamenten verziert, die Hinweise auf die Berufe geben. „Das sind richtige Schätzchen“, sagt Schäfer. Die neueren nach dem Zweiten Weltkrieg sähen dagegen nüchtern aus.

Schäfer bedauert, dass der Bezug zum eigenen Familienerbe nicht mehr bei allen Bürgern ausgeprägt ist. Teils seien die Briefe der Angehörigen bereits vernichtet. Dennoch habe er bei manchen Begeisterung für die Ausstellung wecken können. „Ich habe dafür alle angesprochen, von denen ich wusste, dass sie mal einen Meister in der Familie hatten.“ Knapp 30 Briefe sind nun als Leihgaben zusammengekommen.

Der jüngste Brief ist von 2004. Einer der ältesten: der des Schlossers und Hofschmieds Wilhelm Schäfer von 1914, der nach Posen ausgewandert war, aber nach dem ersten Weltkrieg wieder zurückkehrte.

Spannend wird die Ausstellung durch die vielen Hintergründe, die Karl Schäfer zu erzählen weiß. „Ich kenne eigentlich alle Geschichten.“ Denn früher hätten alle wichtigen Daten im Ortsfamilienbuch gestanden. „Das wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg eingeführt, ist aber wegen der Kirchenaustritte heute nicht mehr vollständig“, erklärt Schäfer. Heute erschwere zudem der Datenschutz die Forschung. (Paul Bröker)

Öffnungszeiten Mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zusätzlich am Freitag, 7. Juli, und Samstag, 8. Juli, von 16 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.