Besucher des Dörnberg-Gebietes treffen auf Wolkenkunst

Zierenberg. Viel Wind um Kunst wünschen sich die Veranstalter und Teilnehmer des 9. Kunstfestivals „bewegter wind“ in den kommenden zwei Wochen. Am Sonntag wurde die Ausstellung mit 80 Arbeiten von 70 Künstlern zum Thema „Clouds / Wolken“ am Katzenstein (Dörnberg) eröffnet.

Nicht nur deutsche Künstler ließen sich von dieser luftigen Vorgabe inspirieren. Die Kunstschaffenden kommen unter anderem aus Japan, China, Russland und den Niederlanden.

Und schon am Eröffnungstag lockten diese mit ihren Werken knapp 400 kunstinteressierte Besucher an.

Einige der Werke, die im Naturpark Habichtswald und am Dörnberg zu sehen sind, haben einen Bezug zur Natur und den Gegebenheiten der Region. Aber in erster Linie geht es nur um das Eine, und das in unterschiedlichsten Formen: um Wolken. So wie bei der Künstlerin Constanze Schütthoff aus Radebeul bei Dresden. Mit ihrer Installation „Datenwolke, gestrandet“ hat sie das Thema in den virtuellen Raum versetzt. Wenn sanft der Wind durch die mit Datenfetzen gefüllten PET-Flaschen, die an einem über drei Meter hohen Stahlgestell befestigt sind, fährt und diese in Bewegung geraten, entsteht ein Geräusch – ein Klappern und Rauschen. Je stärker der Wind, umso mehr arbeiten die Elemente und die Datenwolke wächst und wächst. Wohin, „das darf sich jeder selbst denken“, sagt die Künstlerin. Sie sorgte am Tag der Eröffnung noch dafür, dass sich ihre „Datenwolke“ erweiterte.

Eine weiße Wand aus Wolken, „Clouds Wall“, hat die Künstlerin Kayoko Nakajima aus Japan für die Ausstellung geschaffen. „Feel free to touch and feel my work“ („Berühren und fühlen Sie meine Arbeit“), forderte sie die Besucher bei der Eröffnung auf. Kunst berühren, Kunst anschauen und ihre Hintergründe begreifen, dazu lud auch die Kuratorin Reta Reinl ein.

„Es ist unglaublich, wie viele Aspekte die Künstler herausgearbeitet haben“, sagte die Kuratorin des Festivals. Die Werke der Teilnehmer sind bis zum Sonntag, 2. September, am Katzenstein, am Alpenpfad rund um den Dörnberg und im Naturparkzentrum Habichtswald zu sehen.