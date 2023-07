Burghasunger Feuerwehrnachwuchs: Wanderrallye zum 50-jährigen Bestehen

Von: Norbert Müller

Stolze Sieger: Den ersten Platz bei der Wanderrallye der Jugendwehren sicherte sich Balhorn mit (von links) Timo, Julian, Mohamed, Mattis, Julie, Leon, Jacob und Eileen. Sie wurden von Burghasungens Jugendwartin Lucy Virnau (rechts) ausgezeichnet. © Reinhard Michl

Die Burghasunger Jugendfeuerwehr besteht seit 50 Jahren, die Kinderfeuerwehr seit zehn: Zwei gute Gründe zum Feiern.

Burghasungen – Von wegen: Die Jugend habe null Bock. Über diese oft zitierte Aussage können die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr im Zierenberger Stadtteil Burghasungen nur lächeln. Mit Blick auf den Feuerwehrnachwuchs gilt hier eher das Gegenteil.

Hier sind sie stolz auf eine Erfolgsgeschichte, die die Jugend- und auch die Kinderfeuerwehr schreiben. Die Jugendwehr feierte am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen, die Kinderfeuerwehr, seinerzeit die erste ihrer Art im Kreisfeuerwehrverband Wolfhager Land, wurde vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben.

Die Entscheidung zur Gründung einer Jugendfeuerwehr fiel am 24. Juni 1973, während einer Sitzung im örtlichen Gasthaus Gerhold. Wenige Tage später wurden die Pläne bereits in die Praxis umgesetzt. Am 3. Juli 1973, also exakt heute vor 50 Jahren, trafen sich 19 Jungen unter Leitung des damaligen Jugendwartes Helmut Laurat sowie seines Stellvertreters Karl-Ernst Kunte zu ihrem ersten Übungsabend. Zwei Jahre später erweiterte sich der Kreis der zukünftigen Einsatzkräfte um zwei Mädchen.

Im Jubiläumsjahr besteht die Burghasunger Jugendfeuerwehr und Leitung der 21-jährigen Lucy Virnau aus sechs Mädchen und sieben Jungen. Die Kinderfeuerwehr mit derzeit 15 Mädchen und Jungen ab dem sechsten Lebensjahr wird von Michael Wenzel geleitet.

Gäste aus der Nachbarschaft

Ihren Geburtstag im Doppelpack feierten die Burghasunger Nachwuchskräfte am Samstag natürlich nicht allein, sondern sie hatten sich über 200 Gäste eingeladen: Die Jugendwehren aus Balhorn, Breuna, Ehlen, Listingen, Naumburg, Nothfelden, Oberelsungen, Oelshausen, Sand, Wenigenhasungen, Wettesingen und Zierenberg sowie die Kinderwehren aus Ehlen und Riede waren mit den jeweiligen Betreuern angereist.

Im Mittelpunkt stand dann eine Wanderrallye mit mehreren Stationen, wo die Kinder und Jugendlichen im fairen Wettstreit um Sieg und Platz ihr erlerntes Wissen und Können unter Beweis stellen mussten. Während die drei Kinderfeuerwehren – neben Ehlen und Riede noch das gastgebende Team – alle mit der Siegermedaille ausgezeichnet wurden, lieferten sich die Jugendwehren im Kampf gegen die Stoppuhr sowie die Tücken ihnen gestellten Aufgaben packende Duelle.

Balhorner Team holt sich den Sieg

Den ersten Platz erkämpfte sich die Jugendwehr Balhorn mit 450 Punkten, gefolgt von Niederelsungen (430), Naumburg (422), Wenigenhasungen (414), Listingen/Wettesingen (410), Oberelsungen (362), Breuna (357), Nothfelden (328), Sand (324, Riede und Oberelsungen (punktgleich mit jeweils 323), Ehlen (305) sowie Zierenberg (124).

Durch alle Grußworte der Gäste zog sich wie ein roter Faden das Lob für alle Mädchen und Jungen, die sich in den Jugend- und Kinderfeuerwehren des Feuerwehrverbandes Wolfhager Land ehrenamtlich engagieren. Zierenbergs Bürgermeister Rüdiger Germeroth brachte es auf den Punkt: „Feuerwehrtechnische Nachwuchsarbeit ist entscheidend für die Zukunft der örtlichen Einsatzkräfte.“ Zierenbergs Stadtjugendwart Werner Wagner, der vor 50 Jahren als Zwölfjähriger beim Start der Burghasunger Jugendwehr dabei war, untermauerte die Aussage des Bürgermeisters mit einer beeindruckenden Zahl: „In all den Jahren unseres Bestehens blieben bisher fast 80 Prozent der Mädchen und Jungen bei der Stange und wechselten von der Jugendwehr in die Einsatzabteilung.“ (Reinhard Michl)