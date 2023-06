Burghasunger Jugendfeuerwehr feiert 50-jähriges Bestehen

Von: Paul Bröker

Alt und Jung engagiert für die Burghasunger Feuerwehr: (von links) Dirk Behr vom Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrwartin Lucy Virnau, Lotta Kraus, Sebastian Buth und Stadtjugendfeuerwehrwart Werner Wagner. © Paul Bröker

Bereits seit fünf Jahrzehnten engagieren sich Burghasunger Jugendliche bei der dortigen Feuerwehr. Zusammenhalt sei dabei ein großes Thema.

Burghasungen – Wer durch die Chronik zum 50-jährigen Bestehen der Burghasunger Jugendfeuerwehr blättert, der bleibt an vielen Namen mehrfach hängen. So auch bei den Namen Werner Wagner und Dirk Behr. Denn beide waren Gründungsmitglieder und im Laufe der Zeit auch Verantwortliche für die Jugendarbeit der Feuerwehr.

Damals, am 24. Juni 1973, waren Wagner und Behr gerade einmal zwölf Jahre alt und freuten sich über die Gratis-Cola in der Gaststätte Gerhold, in der die Gründung vollzogen wurde, wie sie berichten. „Die Cola war schon ein Anreiz“, scherzt Dirk Behr.

Mitglieder im Jahr 1983: (vorne von links) Simone Giese, Andreas Giese, Diana Wicke und Stefan Lobelia sowie (hinten von links) Bettina Probst, Mirko Wicke, Thomas Scharmann und Sandra Lobelia. © Feuerwehr Burghasungen/nh

Kurz darauf, am 3. Juli 1973, riefen der erste Jugendfeuerwehrwart Burghasungens, Helmut Laurat, und dessen Stellvertreter, Karl-Ernst Kunte, zum ersten Übungsdienst. 19 Jugendliche, darunter Behr und Wagner, traten an – zunächst nur Jungen, was sich aber bald ändern sollte. Schon 1975 traten zwei Mädchen der Jugendfeuerwehr bei.

Wie in vielen Orten war die Initiative zur Gründung einer Jugendfeuerwehr aus Sorge um den Fortbestand erwachsen. „Die Feuerwehr würde es nicht mehr geben, wenn nicht die Jugendfeuerwehr gegründet worden wäre“, erklärt Dirk Behr. Der damalige Ortsbrandmeister Heinrich Mander habe sich besonders für die Gründung der Jugendwehr eingesetzt.

Zusammengehörigkeit als Erfolgsrezept

So begann eine Erfolgsgeschichte. Das Rezept? „Die Einheit in der Clique“, ist Dirk Behr überzeugt. Die Zusammengehörigkeit seit Kindesjahren bewähre sich bis heute. Späteinsteiger, die erst als Erwachsene zur Feuerwehr kommen, seien dagegen selten. Diese Einschätzung teilt auch Lucy Virnau, die heutige Jugendfeuerwehrwartin. Die 21-Jährige leitet die Übungsdienste, die freitags von 17.30 bis 19 Uhr am Feuerwehrhaus, Hasunger Straße 45, stattfinden.

Zwei ihrer Schützlinge sind Sebastian Buth (15) und Lotta Kraus (12). Sebastian schätzt die Abwechslung, wie er sagt. „Das ist nicht immer das Gleiche und man ist nie alleine.“ Lotta freut über die vielen Ausflüge und den Austausch mit den anderen Jugendfeuerwehren. „Letztes Jahr waren wir in Scharbeutz“, erzählt sie von dem Lager in dem Ostseebad. Alle zwei Jahre unternehmen die Jugendfeuerwehren des Wolfhager Landes Ausflüge ans Meer. „In den Zwischenjahren besuchen wir einen Freizeitpark“, berichtet Lucy Virnau.

13 Jugendliche gehören zur Burghasunger Jugendfeuerwehr

Heute gehören der Burghasunger Jugendfeuerwehr 13 Jugendliche an: sechs Mädchen und sieben Jungen. Bis 1990 waren fünf Jugendfeuerwehrwarte für die Jugendarbeit verantwortlich, ehe mit dem heutigen Zierenberger Stadtjugendfeuerwehrwart Werner Wagner eine Ära begann.

Dieser hatte das Amt des Burghasunger Jugendfeuerwehrwarts vom 4. Dezember 1990 bis zum 3. Februar 2007 inne. Seit dem 20. Mai 2022 ist Lucy Virnau Jugendfeuerwehrwartin. Ihr stehen mit Frank Höpfl und Anna König zwei Stellvertreter an der Seite. Ob Schläuche auswerfen oder Teilnahme an Knotenwettkämpfen: „Eigentlich gibt es keine große Veränderung“, sagt Dirk Behr über die Jugendarbeit. Doch bei der Uniform habe sich etwas getan: „Damals hatten wir einen Blaumann mit silbernen Knöpfen und einer Koppel“, erinnert sich Werner Wagner.

Höhepunkte seien auch Disko-Veranstaltungen und Grillabende gewesen. „Alles im Rahmen der Möglichkeiten“, sagt Wagner. Insgesamt habe die Jugendfeuerwehr Burghasungen rund 200 Mädchen und Jungen auf den aktiven Dienst vorbereitet. Viele seien jahrelang in der Einsatzabteilung gewesen und seien es noch heute. Die heutigen Führungskräfte hätten ihre Feuerwehrkarriere vielfach in der Jugendwehr begonnen. (Paul Bröker)