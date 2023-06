Brand in Zierenberg: 300.000 Euro Schaden

Von: Norbert Müller

Effektive Bekämpfung des Dachstuhlbrandes: Wolfhager Feuerwehrleute nähern sich per Drehleiter dem Dach, aus dem die Flammen schlagen. © Michael Langer

Spätestens um 6.03 Uhr war für die Bewohner Zierenbergs am Dienstag die Nacht vorbei. Sirenenalarm in der Kernstadt weckte wohl auch den letzten Langschläfer und beorderten die Einsatzkräfte der Wehren zu den Feuerwehrhäusern.

Zierenberg - Über die Leitstelle kam das Stichwort für einen Gebäudebrand und Menschenleben in Gefahr. Der Einsatzort: ein Haus am Rohrbergweg, im südwestlichen Wohngebiet der Zierenberger Kernstadt.

„Ich habe schon auf der Anfahrt massive Rauchentwicklung gesehen“, sagte Zierenbergs Wehrführer und Einsatzleiter Fabian Baumann, deshalb habe er unverzüglich die Wolfhager Stützpunktwehr mit ihrer Drehleiter nachalarmiert und dazu auch gleich die Dörnberger Wehr mit weiteren Atemschutzträgern.

Präzises Arbeiten: Tobias Kuhaupt, Steuermann der Drehleiter, schaut genau hin, dass er nicht an der Dachkante hängen bleibt. © Norbert Müller

Am Einsatzort angekommen schlugen aus dem Dach eines Hauses mit zwei Wohnparteien Flammen aus dem Dach. Die drei Bewohner –der 67-jährige Hausbesitzer sowie ein 29-Jähriger und eine 31-Jährige, die das Ober- und Dachgeschoss gemietet haben – sagte Einsatzleiter Baumann, hätten bereits vor dem Haus gestanden und die Feuerwehrleute darüber informiert, dass keine weiteren Personen mehr im Gebäude seien. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Dem Vernehmen nach waren alle unverletzt.

Entspannung nach zweieinhalb Stunden Arbeit: Gegen 8.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. © Norbert Müller

Unterdessen machten sich die Brandschützer an das Bekämpfen der Flammen. Vor allem im hinteren Bereich habe der Dachstuhl gebrannt, so der Einsatzleiter. Mit zwei C-Rohren habe man den Außenangriff gestartet, parallel dazu machten sich zwei Trupps unter Atemschutz an den Innenangriff.

Eine große Hilfe sei dann der Einsatz der Wolfhager Drehleiter gewesen, so Baumann weiter. Aus dem Korb der Leiter heraus sei von oben die Dachhaut geöffnet worden, um besser ans brennende Gebälk zu kommen.

Problematische Wasserversorgung

Etwas problematisch sei zunächst die Wasserversorgung im Rohrbergweg gewesen. Die Wehren hätten dann einen zweiten Versorgungskreis aufgebaut, „das hat dann funktioniert“. Gegen 8.30 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen.

Allerdings war der Einsatz für die rund 110 Einsatzkräfte von Feuerwehr und ASB damit noch nicht erledigt. Auf die Wehren warteten noch Nachlöscharbeiten, die noch den ganzen Tag über dauern sollten.

Haus derzeit nicht bewohnbar

Wie Einsatzleiter Baumann erklärte, sei das Haus derzeit nicht bewohnbar. Zierenbergs Bürgermeister Rüdiger Germeroth war ebenfalls am Brandort. Er habe dafür gesorgt, dass die vorübergehend wohnungslosen Hausbewohner erst mal in einem örtlichen Gasthaus untergebracht wurden.

Gegen 9.20 Uhr rückten die ersten Einsatzkräfte ab. Für die Zierenberger Feuerwehrleute stand noch das Kontrollieren von Glutnestern auf dem Programm. „Und wir bringen Brandschutt nach draußen“, so Fabian Baumann.

Suche nach Brandursache

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war das Feuer aus bisher noch unbekannten Gründen im Bereich des Obergeschosses ausgebrochen. Das Dach des Hauses sowie die Wohnräume im ersten Obergeschoss wurden erheblich beschädigt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 300 000 Euro. (Norbert Müller)