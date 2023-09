„Dorf Eigen Art“ startet in Oelshausen mit 26 Künstlern und Haushalten

Von: Tanja Temme

Teilen

Könnte eine Schafherde sein: Künstler Andreas Linke (Mitte) zeigte Figuren aus alten Holzpaletten im Garten von Jörg Nehm und Kristin Chrapek. Einige der besonderen Objekte hat er schon gefertigt, die an verschiedenen Orten in Deutschland stehen. © Temme, Tanja

Wenn zwischen Blümchentapete und Häckelkissen moderne Bilder locken, schafähnliche Objekte eine Wiese zieren oder filigrane Plastiken aus Metall und Holz in einer Werkstatt bewundert werden können, dann ist einmal wieder „Dorf Eigen Art“ in Oelshausen angesagt.

Oelshausen – Am Sonntag wurde die besondere Kunstausstellung eröffnet, die an 26 Orten im Dorf bis kommendes Wochenende stattfindet – und zwar in privaten Wohnzimmern, Ställen, Gartenhäuschen oder Wintergärten.

Seit Ende der 90er Jahre gibt es in dem kleinen Zierenberger Ortsteil die außergewöhnliche Kunstausstellung, die alle vier Jahre stattfindet. „Wahrscheinlich dauert es bis zum nächsten Mal sogar fünf Jahre oder nur drei, denn in vier Jahren gibt es auch die documenta wieder“, erklärte Wolfgang Hanske, Vorsitzender des Vereins Dorf Eigen Art.

Doch das sei erstmal Zukunftsmusik, nun wollten sie in diesem Jahr erstmal ihre aktuelle, sehr schön zusammengestellte Ausstellung über die Bühne bringen.

Könnte eine Schafherde sein: Künstler Andreas Linke (Mitte) zeigte Figuren aus alten Holzpaletten im Garten von Jörg Nehm und Kristin Chrapek. Einige der besonderen Objekte hat er schon gefertigt, die an verschiedenen Orten in Deutschland stehen. © Temme, Tanja

Ich empfehle mehrfachen Besuch, denn in einem Durchlauf ist das eigentlich kaum zu schaffen.

4000 Gäste werden dazu bis zum Sonntag erwartet, da die Veranstaltung täglich besucht werden kann. Da an mehr als zwei Dutzend Orten Kunst gezeigt wird, empfiehlt Hanske, einen „mehrfachen Besuch, denn in einem Durchlauf ist das eigentlich kaum zu schaffen“.

Wer die „Dorf Eigen Art“ erkunden will, bekommt an der Kirche einen Flyer, auf dem die Adresse, der Künstler und sein Genre verzeichnet sind. „Es soll ja eine Entdeckungstour sein – würden wir alles zuvor genau beschreiben, gebe es keinen Überraschungseffekt mehr“, so der Vorsitzende.

Und so konnte man schon am Sonntag überall im Ort Menschen entdecken, die Ausschau nach dem grünen Pinsel – womit die Ausnahmegalerien am jeweiligen Eingang gekennzeichnet waren – hielten.

Unter den 70 Künstlern, die sich für die Ausstellung beworben hatten, war auch Klaus Busch. Der Maler präsentierte in Pastellkreidetechnik seine Bilder in einem Haus, was noch wie vor 70 Jahren eingerichtet war. „Das ist ein klasse Kontrast hier – einen besseren Ort kann ich mir kaum für die Bilder vorstellen“, kommentierte Besucherin Regine Siebert den ganz eigentümlichen Charme des Hauses. Sein Wohnzimmer stellte einmal wieder Rolf Balgheim zur Verfügung. Zwischen moderner Ledercouch und hellem Wohnzimmerschrank hingen hier die Acrylbilder von Sandra Stops, in denen sie Landschaften aus Island nachempfunden hatte. Aber auch Gartenhäuschen oder Wintergärten, wo Fotografien, Holzplastiken oder Malerei zu sehen war, konnten erkundet werden.

Blautöne sind ihr Ding: Im Wohnzimmer von Edeltraud Damm zeigt Künstlerin Wilburg Kleff abstrakte © grafie mit verfremdeten Alltagsszenen.

Oder eben Gärten, in denen beispielsweise auch Künstler Andreas Linke seine speziellen Holzfiguren etwa zeigt. „Viele meinen, es seien Schafe, aber ich bin mir da nicht so sicher“, meinte der Leipziger.

Tatsächlich konnte die Haus- und Gründstückeigentümer selbst darüber entscheiden, welchen Künstler sie ihre Vier Wände zur Verfügung stellen wollten. „Da war man sich ziemlich schnell einig – die einen bevorzugten Malerei, andere wollten Skulpturen zeigen und wieder andere lieber Fotos“, erinnerte sich Hanske. Neben der Kunst gehört auch Geselligkeit zum Konzept.

So sind diese Woche nicht nur jeden Abend die Häuser und Gärten geöffnet, sondern es gibt auch Gelegenheit bei einem Essen auf dem Dorfplatz zusammenzukommen. Außerdem kommt auch Musik nicht zu kurz – an verschiedenen Tagen stehen zudem begleitend noch Konzerte an. (Tanja Temme)

Weitere Informationen unter dorf-eigen-art.de