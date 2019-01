In das Gebäude der Zierenberger Stadtverwaltung an der Poststraße wurde übers Wochenende eingebrochen.

Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung bemerkte den Einbruch, als er am Sonntag gegen 8 Uhr das Rathaus aus Anlass des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus beflaggen wollte. Er benachrichtigte daraufhin die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Ein Sprecher der Polizeistation erklärte am Sonntag, dass im Gebäude ein Schaden „vermutlich in vierstelliger Höhe“ von dem oder den Tätern angerichtet worden sei. Über weitere Ermittlungsergebnisse, auch darüber, ob und was im Gebäude erbeutet wurde, war noch nichts zu erfahren. Weitere Erkenntnisse sollen am Montag vorgestellt werden.

