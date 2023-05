Einkaufen auf 1050 Quadratmetern: Aldi-Nord in Zierenberg wird modernisiert

Von: Paul Bröker

So könnte es aussehen: Die Gestaltung der neuen Aldi-Nord-Märkte, hier ein Symbolbild, sieht eine © voltaikanlage und breitere Parkbuchten vor. Foto: ALDI Einkauf SE & Co. oHG/nh

Voraussichtlich im Frühjahr 2024 können Kundinnen und Kunden im Aldi Nord in Zierenberg erneut einkaufen. Bis dahin wird das alte Geschäft abgerissen und neu errichtet.

Zierenberg – Neuer Markt an alter Stelle: Der Discounter Aldi Nord baut im Zierenberger Gewerbegebiet Hillbolzen eine moderne Filiale. Die Aufstellung des Bebauungsplans haben die Stadtverordneten kürzlich einstimmig beschlossen.

Der Neubau stehe in Zusammenhang mit der Modernisierung des gesamten Aldi- Nord-Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept, teilt der Discounter mit. Eine Modernisierung des Bestandsgebäudes, das 1999 errichtet wurde, sei nicht umsetzbar gewesen. „Nach sorgfältiger Prüfung ist Aldi zu dem Entschluss gelangt, den Markt abzureißen und an gleicher Stelle neu aufzubauen“, heißt es in der Mitteilung.

Aldi gibt zum Eröffnungstermin keine genauen Auskünfte. Bürgermeister Rüdiger Germeroth (SPD) sagte am Montag, dass von einer Eröffnung im Frühjahr 2024 auszugehen sei. Ein konkretes Datum teile man zu einem späteren Zeitpunkt mit, sagt eine Aldi--Sprecherin.

Geplant sei eine helle und freundliche Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. „Dafür erweitern wir die Verkaufsfläche auf 1050 Quadratmeter. Die alte Filiale ist über 270 Quadratmeter kleiner“, teilt Aldi mit. Man komme auch in diesem Markt weiterhin auf rund 1700 Produkte aus 18 Warengruppen, was dem Durchschnitt in Aldi-Filialen entspreche.

Die neue Filiale werde zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet. „Dank modernster Technik wie einer Fotovoltaikanlage auf dem Marktdach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum beheizen kann, wird das Gebäude ohne fossile Brennstoffe auskommen“, erklärt die Sprecherin. Zu den Baukosten macht Aldi keine Angaben.

In Zierenberg ist man froh, dass Aldi am Standort bleibt. „Das ist eine gute und richtige Entscheidung“, sagt Ortsvorsteherin Bärbel Mlasowsky (UFW). „Es wäre schlimm gewesen, wenn Aldi dichtgemacht hätte.“ Mlasowsky geht davon aus, dass sich der Aldi-Neubau nicht wesentlich auf andere Lebensmittelmärkte in der Stadt auswirken wird – auch nicht auf den möglichen neuen Netto-Markt an der Kasseler Straße. Denn: „Die Produktpalette wird nicht größer, dafür werden die Gänge breiter und es gibt eine ansprechendere Warenpräsentation.“

Daher hätten die Stadtverordneten einstimmig für den Neubau gestimmt und nicht weiter darüber diskutiert. Dadurch, dass der Markt nun über 1000 Quadratmeter groß wird, sei jedoch eine eigene Bauleitplanung erforderlich, bei der die Träger öffentlicher Belange angehört werden müssen.

„Der neue Markt ergibt einfach Sinn“, sagt Ortsvorsteherin Mlasowsky. Denn man müsse Aldi die Chance geben, den Markt so einzurichten, dass er nachhaltig bewirtschaftet werden kann.