Ernüchterung in Burghasungen: Lärm an A44 trotz neuer Schilder immer noch zu laut

Von: Paul Bröker

Teilen

Im Januar angelegt: Der Tempotrichter, eine Reduktion auf 120 km/h noch vor dem 100er-Schild, sollte die Lautstärke bei Burghasungen reduzieren. Geholfen hat es laut Bürgerinitiative nichts. (Archivfoto) © Autobahn Gmbh/nh

Die Bürgerinitiative Lärmschutz Zierenberg & Habichtwald hat nachgemessen: Demnach hat der sogenannte Tempotrichter, der im Januar installiert wurde, keine Lärmreduzierung gebracht.

Burghasungen – Ernüchterung bei der „Bürgerinitiative Lärmschutz Zierenberg & Habichtwald“ (BI): Wie eigene Messungen zeigen, hat auch der sogenannte Tempotrichter, der im Januar auf der Autobahn 44 auf der Höhe von Burghasungen eingerichtet wurde, keine Lärmreduktion bewirkt. Das geht aus einer Mitteilung der Bürgerinitiative hervor.

„Lärmmessungen an zwei Standorten ergeben widersprüchliche Ergebnisse“, berichtet Wilfried Appel, einer der beiden Sprecher der Initiative. An dem einen Messpunkt seien die Messwerte weitgehend unverändert, am anderen Messpunkt – dieser liegt am Anfang beziehungsweise Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung in Richtung Kassel – sei sogar eine Zunahme der Lärmbelastung ermittelt worden. „Die Gründe hierfür sind unter anderem sowohl in der hier einsetzenden Beschleunigung, eventuell Bremsgeräuschen durch die Motorbremse, als auch in der Zunahme des Verkehrs zu sehen“, sagt der Sprecher.

Wilfried Appel, Sprecher Bürgerinitiative © Nina Skripietz/nh

Bürgerinitiative fordert Tempolimit auf 2000 Metern bei Burghasungen

Ein Blick zurück in den Januar dieses Jahres: Damals wurde auf der A 44 200 Meter vor der Geschwindigkeitsreduzierung in Richtung Kassel und circa 300 Meter vor dem Tempolimit in Richtung Dortmund eine Reduzierung auf 120 km/h angeordnet, die eine stufenweise Vorabreduzierung der Geschwindigkeit erzielen sollte.

„Von den einzelnen Schilderpositionen kann man schon die weiter folgenden sehen“, bemängelt Appel. Somit sei wohl kaum jemand bereit, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Er sagt: „Gemäß der geltenden Vorschriften RLS 90 und RLS 19 beträgt die errechnete und zu veranlassende Streckenlänge der Geschwindigkeitsbegrenzung circa 2000 Meter.“ Damit wäre der gesamte Ortsbereich von Burghasungen überspannt und die Maßnahme wäre sogar nach Einschätzung der Bürgerinitiative wohl wirkungsvoll. Voraussetzung sei jedoch, dass das Tempo überwacht und Überschreitungen geahndet würden.

„Leider hat sich die Autobahn GmbH nicht dazu durchringen können, die korrekte Streckenlänge zu installieren“, so Appel. Erwin Degenhardt, ebenfalls Sprecher der BI, ergänzt: „Dies zeigt, dass eine Verlängerung der Strecke für das Tempolimit unumgänglich ist, ebenso auch die geforderte Tempo-Überwachung.“ Es zeige sich, dass die Lärmbelastung an der A 44 nach der Corona-Pandemie wieder stark angestiegen ist. „Für eine Klärung der dauerhaften Lärmproblematik an der A 44 wäre die Kommunikation mit der verantwortlichen Autobahn GmbH unabdinglich“, sagt Appel. (Paul Bröker)

Hintergrund: Smartboxen-Messung In Habichtswald-Ehlen wurden der Mitteilung der BI zufolge in dem sonst eigentlich ruhigen Wohngebiet (Weserstraße) besonders zur Nachtzeit Überschreitungen der zulässigen Lärmwerte gemessen. Seit Mai 2022 liefern die beiden Smartboxen in Ehlen (Weserstraße und Dorfgemeinschaftshaus – Warmetalstraße) Daten, die regelmäßig oberhalb der nächtlichen Grenzwerte liegen.

Aktuell suche die Verwaltung der Gemeinde Habichtswald für die Smartboxen nach geeigneten Aufstellorten an weiteren Lärmkonfliktpunkten, um die Überschreitung von Lärmgrenzwerten zu belegen.

Messungen in Burghasungen hätten im Bereich Zierenberger Straße eine permanente Überschreitung erlaubter Werte ergeben: Auf das Jahr 2022 bezogen wurden hier ein mittlerer Tageswert von 66 Dezibel (dB(A)) (Grenzwert 59 Dezibel) und ein mittlerer Nachtwert von 65 Dezibel (Grenzwert 49 Dezibel) ermittelt. Im Maximum wurden hier 82 Dezibel gemessen. Obwohl für den Bereich Brunnenstraße die Auswertungen der Lärmmessungen noch nicht abgeschlossen seien, lasse sich hier schon feststellen, dass die Lärmpegel hier noch weit höher liegen.