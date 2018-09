Feuerwehrhaus in Oberelsungen ist marode

Oberelsungen. Das Oberelsunger Feuerwehrgerätehaus ist fast 40 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig. Neben den baulichen Mängeln, wie einem undichten Dach, leiden die Feuerwehrleute vor allem unter der räumlichen Situation.

In einem winzigen Raum hinter der Fahrzeughalle stehen Aktenordner neben Feuerwehrhelmen. In dem zehn Quadratmeter kleinen Büro ziehen sich Frauen und Jugendwehr für den Einsatz um. Auch die Ausrüstung ist hier untergebracht. „Zum Duschen müssen die Einsatzkräfte erst durch die ganze Fahrzeughalle laufen“, erklärt Stadtbrandinspektor Matthias Brandau.

Ganz abgesehen davon reiche auch die Zahl der sanitären Anlagen nicht aus. Für die Jugendwehr gebe es keinen eigenen Raum, in dem Aktionen stattfinden könnten. Dies sei vor allem im Winter problematisch.

Doch die Liste der Missstände ist noch länger. 41 aktiven Einsatzkräften stehen nur 28 Spinde zur Verfügung, Helme und Sicherheitsgurte hängen in der Fahrzeughalle. Die Werkstatt ist offen in einer Ecke der Fahrzeughalle untergebracht und an den Wänden stapelt sich das Lagergut bis an die Decke. „Wir können kaum um die Fahrzeuge herumlaufen“, berichtet der Oberelsunger Wehrführer Mike Guthard.

Zumindest sei vor fünf Jahren die Heizung erneuert worden. Das Feuerwehrhaus erfüllt derzeit nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen. Ein Planungsbüro hat Kosten für das Bauprojekt von rund 1,3 Millionen Euro ermittelt. „Wir haben jetzt den Förderantrag auf den Weg gebracht und rechnen mit rund 200.000 Euro Zuschuss“, erklärt Zierenbergs Bürgermeister Stefan Denn. Vorgesehen sei auch die energetische Sanierung des Gebäudes. Denn hofft, dass es im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten losgehen kann. Zur Oberelsunger Feuerwehr gehören 41 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge.

Eins der Fahrzeuge wurde jetzt nach 30 Jahren ausgemustert und durch ein Löschfahrzeug LF 10 Katastrophenschutz ausgetauscht. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Stadt Zierenberg für den Brandschutz, der in der jüngsten Zierenberger Stadtverordnetensitzung vorgestellt wurde, ist noch ein weiteres Projekt aufgeführt.

So soll das Feuerwehrhaus in Burghasungen einen Anbau erhalten, in dem noch Feuerwehrfahrzeuge untergebracht werden können.

