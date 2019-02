Feuerwehr Oelshausen rückte zu überdurchschnittlich vielen Einsätzen aus

23 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Oelshausen im vergangenen Jahr - überdurchschnittlich viele. Neuer Mannschaftstransportwagen wurde mit Spenden finanziert.

Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Oelshausen, Tobias Lutteropp, berichtete während der Jahreshauptversammlung über die Aktivitäten des Vereins, dem im vergangenen Jahr 168 Mitglieder angehörten.

Beispielhaft nannte er die Teilnahme mit einem Motivwagen am Festumzug des Ölshäuser-Carnevals-Verein (ÖCV), die Teilnahme an der Seniorenfahrt, die Ausrichtung der Maibaumaufstellung sowie die Teilnahme an den Feuerwehr Verbandstagen in Nothfelden.

Im Jahr 2020 finden die Verbandstage in Oelshausen statt. Die Verantwortlichen stecken auch schon in den ersten Vorbereitungen. Letztlich bedankte er sich bei allen, die den Verein unterstützt haben.

Feuerwehr hatte überdurchschnittlich viele Einsätze

Wehrführer Martin Schaub berichtete über die insgesamt 23 Einsätze im Berichtsjahr. Das sei im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren eine überdurchschnittlich hohe Einsatzzahl für die insgesamt 38 aktiven Mitglieder der Wehr.

Weiter berichtete der Wehrführer über den im Berichtsjahr neu in den Dienst gestellten Mannschaftstransportwagen (MTW), welcher aufgrund diverser Mängel des Vorgängers neu beschafft werden musste. Die Finanzierung musste der Feuerwehrverein stemmen. Mittels einer Spendenaktion im Ort konnte ein Großteil der Anschaffungskosten finanziert werden. Dank galten allen Spendern und Unterstützern.

Auch der Bericht des Jugendwartes Fabian Flamme begann mit einem Jahresrückblick der Aktivitäten. Beispielhaft wurde hier der Erfolg bei den Knotenwettkämpfen auf Kreis- und Stadtebene mit der Belegung des 2. Platzes sowie die Fahrt in das Zeltlager nach Grömitz genannt.

Gründung eines eingetragenen Vereins

Im Berichtsjahr gehörten der Jugendfeuerwehr acht Mitglieder an. In 2019 sollen neue Mitglieder akquiriert werden. Die zweite Vorsitzende, Sabrina Schaub, schloss die Berichterstattung mit einer Beschlussfassung zur Gründung eines eingetragenen Vereins ab. Die Beweggründe für dieses Vorhaben des Vorstandes liegen vor allem in der Haftung begründet. Der Beschluss zur Gründung eines eingetragenen Vereins wurde mehrheitlich beschlossen. Der Vorstand wird sich aktiv mit der Thematik befassen.

Stadtbrandinspektor Matthias Brandau nahm Ernennungen und Beförderungen vor: Zur Feuerwehrfrau-Anwärterin wurden Paula Krug und Maja Staginnus ernannt. Jonas Tripp und Nico Portmann wurden zum Feuerwehrmann befördert. Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Eva Mayer befördert und zum Oberfeuerwehrmann konnten Lukas Möller, Marec Schaub und Pascal Rock befördert werden.

Gäste überbrachten Grußworte und bedankten sich für die gute Zusammenarbeit und die Zuverlässigkeit der Oelshäuser Feuerwehr. Sie gaben Sachstandsberichte und Ausblicke auf das kommende Jahr sowie auf geplante Anschaffungen, heißt es in der Pressemitteilung.

Ehrung von langjährigen Mitgliedern

Winfried Kramer nahm stellvertretend für den Verband Ehrungen vor. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein Oelshausen wurden Katrin Schotte, Dieter Schotte und Richard Leck mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Siegfried Derwisch wurde für 40-jährige Mitgliedschaft im Verein mit der silbernen Ehrennadel geehrt. Mit dem Eichenlaub in Gold, für 60 jährige Mitgliedschaft im Verein, wurde Bernhard Viereck geehrt.