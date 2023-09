Geflüchtete haben sich in Zierenberg integriert – Schwierige Wohnungssuche

Von: Paul Bröker

Arbeitet als Metallbauer: Nazari Hashmatullah aus Afghanistan. Er sagt: „Das Leben hier ist schön.“ © Bröker, Paul

In Kürze soll an der Kasseler Straße in Zierenberg in einem ehemaligen Seniorenheim eine Geflüchtetenunterkunft entstehen. Die Zierenberger haben bereits Erfahrungen mit Neuankömmlingen gesammelt:

Zierenberg – „Uns wurden 2015/16 innerhalb kurzer Zeit circa 80 Geflüchtete aus vielen verschiedenen Ländern zugeteilt“, berichtet Sonja Berg von der Zierenberger Flüchtlingshilfe. „Viele dieser Menschen sind in unserer Stadt geblieben und leben heute in eigenen Wohnungen.“

Dennoch häufen sich unter Medienberichten über Geflüchtete in den sozialen Medien negative und zum Teil sogar fremdenfeindliche Kommentare, haben die Helfer festgestellt. Dabei gebe es eigentlich überwiegend positive Erfahrungen, die man der gegenwärtigen sorgenvollen Stimmung entgegensetzen wolle.

Eine Familie, die beispielsweise in Zierenberg heimisch geworden ist, sind Mahsume Bawih und ihr Ehemann Hamid Wahabi. „Ich bin im Iran nicht zur Schule gegangen“, erzählt Wahabi. Doch in Deutschland hat er es gepackt: Seit zwei Jahren arbeitet der 43-Jährige bei der Firma Solipac, hat Führerscheine für Auto und Gabelstapler in der Tasche und damit eine Perspektive für seinen siebenjährigen Sohn und seine fünfjährige Tochter geschaffen. Seine Frau arbeitet ebenfalls: in der Küche des Evangelischen Altenheims.

Wohnungssuche beschwerlich

Eines bereite der Familie aber Schwierigkeiten: die Wohnungssuche, denn die jetzige Zweizimmerwohnung ist zu klein für die vierköpfige Familie. „Es ist sehr schwer, mit dem Hintergrund eine Wohnung zu finden “, bestätigt Heidrun Zeuner von der Flüchtlingshilfe.

Auch Mahir Awel Dawud (28) ist auf der Wohnungssuche für seine Familie. 2015 kam der Äthiopier zunächst in Niestetal an und landete schließlich in Zierenberg, wo er einen Sprachkurs und einen Hauptschulabschluss absolvierte. Ab 2019 ging er in die Lehre bei den Regionalwerken Wolfhagen und ist heute Fachmann für Wasserversorgungstechnik.

Grundsätzlich fühle er sich wohl hier in der Region. Aber: „Manche Kunden wollen mich nicht hereinlassen, um den Zähler abzulesen.“ Die abwertenden Blicke und das Gerede hinter seinem Rücken habe er in den Anfangsjahren aufgrund der Sprachbarriere nicht wahrgenommen. „Jetzt merke ich das aber, weil ich die deutsche Sprache besser verstehe.“

Auch Vorurteile gibt es noch

Auch Nazari Hashmatullah kann davon ein Lied singen. Der 30-Jährige kam zuerst in der Pommernanlage in Gasterfeld an. Als Afghane habe er damals nicht mal die Schule oder einen Sprachkurs besuchen dürfen.. „Mein Deutsch habe ich mir mit einer Handy-App beigebracht“, sagt er. Später kam er über ein Praktikum an eine Ausbildung zum Metallbauer. Bei der Firma Brede ist er seit 2020 regulär angestellt.

„Das Leben hier ist schön“, sagt er. Viele Leute seien sehr freundlich zu ihm. Dennoch: „Im Beruf lernt man auch Menschen kennen, die gegen einen sind.“ Heute, so schätzt er, seien das sogar 70 Prozent aller Menschen, denen er begegne. Ein Vorurteil, dem er auf Baustellen oft begegne: „Ausländer arbeiten nicht und sind nicht leistungsfähig.“ Auch wenn die meisten der vor acht Jahren nach Zierenberg Geflüchteten gut integriert sind, sei dies keine Selbstverständlichkeit, finden die Flüchtlingshelferinnen. „Ich bezweifle, dass wir uns in einem anderen Land so schnell so gut zurechtgefunden hätten“, sagt Sonja Berg. Ihr Dank gilt daher auch besonders den Firmen in Zierenberg für ihren Mut, Flüchtlinge einzustellen und damit ihren Beitrag zur Integration zu leisten. „Auch die Vermieter hatten ebenso einen Anteil an der Integration“, betont Berg. (Paul Bröker)