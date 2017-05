Die Folgen der Judenhetze: Gottfried Klasen droht Rausschmiss aus der AfD

Gegen den 67-jährigen aus Zierenberg wurde ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Das erklärte Florian Kohlweg, AfD-Vorsitzender im Landkreis Kassel, gegenüber der HNA.

+ Dr. Gottfried Klasen © privat

Klasen hatte im Juli vergangenen Jahres im Internet gegen Juden gehetzt. Die Frankfurter Rundschau (FR) veröffentlichte die Aussagen des damaligen AfD-Kreistagsmitglieds. Seitdem und bis heute postet Klasen rechtsextreme und antisemitische Beiträge. Auch die hat die FR jetzt erneut veröffentlicht. In ihrem Beitrag kritisierte die FR unter anderem, dass „der Facebook-Hetzer Gottfried Klasen als Delegierter am AfD-Bundesparteitag in Köln teilnehmen durfte“ und warf der AfD vor, einem „Antisemiten die Treue zu halten“.