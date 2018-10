Grgic trifft im Dreierpack

Der TSV Zierenberg übernahm mit einem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den Ortsnachbarn und Jugendspielgemeinschaftspartner FSV Dörnberg II wieder die Tabellenführung der Fußball-Kreisoberliga vom TSV Immenhausen, der sich bereits am Freitagabend mit einem 5:1-Erfolg beim Schlusslicht Carlsdorf an die Poleposition gesetzt hatte. Damit bauten die Zierenberger ihren Vorsprung auf Immenhausen auf drei Zähler aus.

Die Hausherren von Trainer Daniel Schmidt nahmen vom Anstoß weg das Heft in die Hand und stimmten bereits nach sechs Minuten den Torjubel an. Denn ließ bei einem Schuss ihres Kapitäns Ante Grgic aber die Dörnberger Querlatte verstummen.

Zierenberg blieb am Drücker, doch es dauerte fast eine halbe Stunde lang, ehe sie ihre Überlegenheit auch zählbar umsetzen konnten. Einen von Nico Karwath getretenen Eckball drückte Ante Grgic (28.) mit dem Haarschopf am chancenlosen FSV-Torwart Pascal Fröhlich vorbei in den Kasten - 1:0.

Davon hatte sich die Dörnberger Verbandsligareserve noch gar nicht erholt, da klingelte es bereits erneut in ihrem Gehäuse. Erneut bekam die Dörnberger Defensivreihe Ante Grgic (29.) nicht in den Griff, der sich dafür mit dem 2:0 bedankte.

So ging es in die Pause, wobei die FSV-Zweite damit noch gut bedient war. TSV-Fußballboss Volker Klapp: „Wir haben noch jede Menge beste Einschussmöglichkeiten liegen gelassen, hätten schon im ersten Durchgang den Sack definitiv zumachen müssen.“

Dies besorgte dann endgültig Ante Grgic (60.) mit einem direkten Freistoß. Klapp: „Bei den Dörnbergern konnte ich während des gesamten Geschehens nicht eine einzige Chance notieren.“ (ihx)