HSC hat schweren Brocken vor der Brust

Zierenberg. Das wird ein hartes Stück Arbeit für die Zierenberger Bezirksoberliga-Handballer: Am kommenden Samstag tritt das Team von Trainer Thomas Dittrich beim VfB Bettenhausen an. Anpfiff ist um 18 Uhr. Die Gastgeber gelten dabei als klarer Favorit, stehen sie doch souverän auf dem ersten Tabellenplatz.

Dennoch wollen sich die Warmetaler nicht unter Wert verkaufen. Zwar war schon das Hinspiel eine klare Angelegenheit für den Spitzenreiter aus Kassel (36:20), doch nach der letzten Überraschung gegen den Tabellendritten Korbach, soll nun auch im kommenden Spiel eine weitere Leistungssteigerung her.

Ob dies letztendlich gelingt, wird auch daran liegen, ob die HSC-Mannschaft überhaupt antreten kann. Denn auch eine Spielabsage ist im Bereich des Möglichen. Laut Dittrichs Aussage ist zum einen der Einsatz beider Torhüter fraglich. Auch der übrige Kader ist stark dezimiert. Insgesamt acht Spieler sind erkrankt, beruflich verhindert oder im Urlaub. Man wird aus HSC-Sicht also das Abschlusstraining am Freitag abwarten müssen. So unklar die Aufstellung des Kaders auch ist – eines dürfte indes klar sein: Falls die Gäste anreisen, treten sie mit absoluten Siegeswillen an und werden die Punkte nicht kampflos an die Bettenhäuser geben. (zms)