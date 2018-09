HSC holt wieder zwei Punkte

Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Bei der HSG Bad Wildungen/Friedrichstein gelang den Zierenberger Bezirksoberliga-Handballern am Sonntagabend ein 29:22 (13:10)-Erfolg.

Gegen die Waldecker machten es die Zierenberger besser als in der vergangenen Saison, auch wenn sich die erste Halbzeit noch träge gestaltete und die Gäste auf Daniel Kunz verzichten mussten und Oliver Eckhardt angeschlagen war.

„Es war ein träges Spiel, nicht immer schön anzusehen.“

HSC-Trainer Thomas Dittrich

Die Personalsituation führte zu einer Umstellung der ersten Sieben, die etwas Eingewöhnungszeit benötigte. So konnten sich die Gastgeber bis zur 18. Minute auf 10:8 absetzen, bevor die HSCer durch einen Hattrick von Marcel Kunz das Spiel drehten und schließlich mit einem 13:10 in die Halbzeitpause gehen durften. Nach dem Pausentee zeigten sich die Warmetaler dann hellwach. Fünf Treffer in Folge brachten bereits in der 37. Minute eine klare Führung und damit die Vorentscheidung. Auch in der Folge ließen die Gäste die Wildunger nicht näher als fünf Treffer heran kommen, wobei besonders Dennis Schindehütte und Marcel Kunz im Rückraum, sowie Kevin Schnitzer mit Tempogegenstößen Akzente setzten.

„Es war ein träges Spiel, nicht immer schön anzusehen“, gab Trainer Thomas Dittrich zu. „Aber wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste“, war er insgesamt mit der Leistung seines Teams zufrieden.

Mit dem Sieg setzten sich die Zierenberger auf den dritten Tabellenplatz und können nun im Spitzenspiel am kommenden Wochenende gegen den Zweiten Korbach zeigen, ob sie diese Position zu Recht einnehmen.

Zierenberg: Rudolph, Zimmermann (Tor), Schindehütte 6/1, Richter, Barthel 1, Weber 1, Schnitzer 6, M. Kunz 9, Stiegenroth 1, Feller, Rode 2, Spangenberg 3/1. (rü)