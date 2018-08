Jugendfeuerwehr Burghasungen veranstaltete zum Geburtstag einen Wettkampf

Gar nicht so einfach: Die Elbenberger Jugendlichen versuchen, einen Golfball durch einen C-Schlauch zu bugsieren.

Burghasungen. Ohne Wasser geht nicht viel bei der Feuerwehr. Dass aber ausgerechnet an dem Tag, als die Jugendfeuerwehr Burghasungen mit vielen Freunden aus dem Jugendfeuerwehrverband Wolfhager Land ihr 45-jähriges Bestehen feierte, sich nach monatelanger Hitze und Trockenheit die Himmelsschleusen öffneten, darüber waren die Geburtstagskinder und ihre Gäste nicht besonders erfreut.

Zierenbergs Stadtjugendfeuerwehrwart Werner Wagner nahm es dennoch mit Humor. „Für uns ist der Regen weniger schön, für die Natur aber unbedingt nötig.“ Der Niederschlag konnte die gute Stimmung nicht verderben und hörte auch nach gut einer Stunde auf.

Etwas getrübt wurde die Freude der Gastgeber zudem, weil von den 27 Altkreis-Jugendfeuerwehren nur elf ihre Teilnahme zum Mitmachen zusagten. Und von denen meldeten sich dann kurzfristig auch noch vier ab.

Im Mittelpunkt des Jubiläums der aus 19 Mädchen und Jungen bestehenden Burghasunger Jugendfeuerwehr unter Leitung von Jugendwart Maurice Beyer stand eine Wanderrallye kreuz und quer durch das zur Stadt Zierenberg gehörende Klosterdorf. Auf acht Stationen mussten die Mädchen und Jungen mit Köpfchen und Muskelkraft Aufgaben lösen. Da galt es unter den kritischen Augen der Schiedsrichter Stroh-Rundballen und Fässer zu rollen, ein Golfball durch einen C-Schlauch zu bugsieren, Getreidesorten richtig zu benennen, ein großes Puzzle zusammenzusetzen, Wasser in Luftballons oder Bälle zu transportieren und auf Holzbrettern das Ziel zu erreichen.

Nach sorgfältiger Auswertung der Kampfrichter kam die Jugendfeuerwehr Oelshausen auf den Höchstwert von 810 Punkten und konnte den Siegerjubel anstimmen. Auf den weiteren Plätzen folgten Zierenberg (710), Ippinghausen (690), Elbenberg (680), Oberelsungen (640), Naumburg (620) und Viesebeck (580). Letztlich durften sich aber alle teilnehmenden Mädchen und Jungen als Sieger fühlen, denn am Ende bekamen alle einen Preis.

Im Sommer 1973 gegründet

Die Jugendfeuerwehr Burghasungen wurde auf Initiative des damaligen Ortsbrandmeisters Heinrich Mander am 24. Juni 1973 gegründet. Zum ersten Übungsabend unter Leitung des Jugendwartes Helmut Laurat und seines Stellvertreters Karl-Ernst Kunte am 3. Juli 1973 kamen 19 Mädchen und Jungen. Neben der Jugendfeuerwehr gibt es in Burghasungen noch eine eigenständige Kinderfeuerwehr, der aktuell 20 Kinder vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr angehören.