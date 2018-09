Konzert der Musikschule Wolfhager Land setzt musikalisches Zeichen des Friedens

Zierenberg. Mit gleich einer ganzen Reihe an Veranstaltungen sind am Wochenende die Friedenswoche in Wolfhagen zu Ende gegangen. Über vier Wochen hinweg hatten die Angebote zahlreiche Besucher angelockt – und das nicht nur aus der Region.

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Nicole mit ihrem Lied „Ein bisschen Frieden“ den Eurovision Song Contest gewonnen hat, aber die Botschaft des Liedes war auf dem Friedenskonzert der Musikschule Wolfhager Land am Samstag in der fast voll besetzten katholischen Kirche in Zierenberg immer noch aktuell.

Vorgetragen wurde das Lied von Victoria Westphal, die mit jugendlich reiner Stimme dem Lied neuen Glanz verlieh. In Anwesenheit der Ehrengäste Dekan Dr. Gernot Gerlach, Pfarrer Marek Prus und Kreisbeigeordneter Wilfried Wehnes hatte die Junge Philharmonie Wolfhagen mit Musik aus klassischen Werken und einer TV-Serie begonnen. Bürgermeister Stefan Denn begrüßte alle Anwesenden aufs Herzlichste.

Neben der größeren „Jungen Philharmonie“ (Leitung: Klaudia Piecha) begeisterte die „Kleine Philharmonie“ (Leitung: Virginie Allegret-Klages) mit fünf Schülern mit Klarinette und Saxofon mit der bekannten Ode an die Freude aus Beethovens Neunter Symphonie und zwei traditionelle jüdische Lieder das Publikum.

Die Schüler der Musikschule zeigten eine enorme Bandbreite an klassischen und modernen Stücken. Von Händels „Feuerwerksmusik“ über Kreislers „Alt-Wiener Tanzweisen“ bis zum Musical „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber sangen und spielten sie instrumental mit Feuereifer und teilweise auch mit Lampenfieber. Ein Gesangsensemble unter Leitung von Valentina Morawez animierte sogar mit einem Song aus dem Musical „Hair“ das Publikum zum stürmischen Zwischenapplaus.

Aber auch Schlager und Rap-Songs füllten den Innenraum der Kirche mit ungewohnten Klängen. Niedlich anzusehen und mutig in der Präsentation waren drei Kinder, die „Wolfhager Land-Streicher“, die mit ihrem Violinspiel sofort die Herzen der Zuschauer eroberten. Die jungen Damen des „Quattro corde“ überzeugten das Publikum gegen Ende des Konzertes mit ihrem eleganten und sicheren Geigenspiel. Lang anhaltender Beifall.

In seiner Rede verglich Dekan Dr. Gernot Gerlach die Musik mit dem Frieden. „Der Mensch hört mit seinem Herzen, wonach er sich sehnt: in Frieden leben“, sagte er. Gerlach sähe in dem Konzert auch eine Botschaft des Friedens –eine Kraft, die sich gegen Missgunst und Neid und auch gegen die Erschaffung von neuen Sündenböcken richte, sagte der Dekan.