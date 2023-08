Kunst- und Kulturverein Baunatal stellt Sommerbilder im Museum Kloster Hasungen aus

Gemälde

+ © Paul Bröker Ihre bunten Sommerbilder sind zu sehen: (von links) Otto W. Werren, Sandra Krug, Constance Fischer, Justyna Boll, Renate Grothues und Melanie Lange stellen mit weiteren Vereinskollegen in Burghasungen aus. © Paul Bröker

Der Baunataler Kunst- und Kulturverein legt sich mächtig ins Zeug, seine Werke in möglichst vielen Ausstellungen zu zeigen. Die neueste eröffnet jetzt in Burghasungen.

Burghasungen – Die Sonne strahlt gelb, das Grün könnte kräftiger nicht sprießen, das blaue Meer nicht erfrischender kühlen: Was elf Künstlerinnen und Künstler aus Nordhessen mit dem Sommer verbinden, das lässt sich ab Sonntag, 6. August, im Museum Kloster Hasungen, Hasunger Straße 21, bestaunen. Dann eröffnet dort um 16.30 Uhr mit einer Vernissage der Kunst- und Kulturverein Baunatal eine Gemäldeausstellung rund um die derzeitige Jahreszeit.

Regelmäßig Ausstellungen im Klostermuseum Das Museum Kloster Hasungen in der Hasunger Straße 21 in Burghasungen ist regelmäßig Ausstellungsort. In diesem Jahr stellte unter anderem die Fotografin Wilburg Kleff ihre Werke aus. Der neuen Gemälde-Ausstellung ging eine Schau zu Meisterbriefen von Burghasunger Bürgern voraus.

Die Ausstellung schlängelt sich rund um die Säulen des Klostermuseums hinauf zur Empore; verschiedenste Formate und Techniken werden gezeigt – rund 50 Werke insgesamt. Zwar sind die Gemälde nicht extra für die Ausstellung entstanden. Dennoch sei allen gemein: „Das sind positiv belegte Bilder“, erläutert Vereinsvorsitzende Constance Fischer aus Kaufungen. „Ohne Kriegsbilder, Nacktheit oder politische Aussagen.“ Ihre Mitstreiterin Sandra Krug aus Habichtswald zieht einen Vergleich zur Musik: „Bei uns ist eher Dur als Moll.“

Was die Motive anbelangt, setzen sich die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler keine Grenzen. „Es gibt keinen roten Faden, denn das wäre zu einschränkend“, sagt Fischer, die Modedesign studiert hat und seit mehreren Jahren Mal- und Kreativitätskurse anbietet. Schließlich gehe es im 2011 gegründeten Verein um die Freude am künstlerischen Ausdruck. „Es ist gewollt, dass wir uns ausleben.“ Doch nur ausleben, malen, zeichnen, fotografieren, musizieren und so weiter, das reicht den Mitgliedern nicht aus.

Freude darüber, eigene Kunst nicht nur im Internet präsentieren zu dürfen

Seit vergangenem Jahr, passend als Aufbruch aus der Coronazeit, hätten die Aktivitäten des Vereins in Gestalt von Ausstellungen zugenommen. Mittlerweile gebe es zehn Wechselausstellungen.

Sandra Krug hat zuvor nicht ausgestellt und freut sich nun, ihre Kunst nicht nur im Internet präsentieren zu dürfen. Renate Grothues aus Baunatal, die zusammen mit Constance Fischer das Kuratorinnen-Duo bildet, ist genau das wichtig: „Alleine hätten wir weniger Möglichkeiten“, sagt sie. Der Verein mache solche Ausstellungen erst möglich.

So ist die Sommer-Ausstellung in Burghasungen Teil einer Serie, die im Frühjahr im Ratio-Einkaufszentrum in Baunatal begann, nun fortgeführt wird und im Herbst im Baunataler Rathaus und schließlich im Winter erneut im Ratio ihren Abschluss finden wird.

Kunst- und Kulturverein hat über 60 Mitglieder: Koordination über WhatsApp

Was die Jahreszeiten auszeichnet, das interpretiere jeder anders, sagt Constance Fischer. Diversität sei ohnehin ein wichtiger Punkt der Vereinsarbeit. Bei über 60 Mitgliedern, darunter über 30 Aktiven, kämen viele Anschauungen und Herangehensweisen zusammen. Koordiniert werde dies – wie heute üblich – per Smartphone über eine Whatsapp-Gruppe. Auch die Vorauswahl der in Burghasungen gezeigten Bilder habe darüber stattgefunden.

„Einmal im Monat haben wir aber auch einen Stammtisch in Baunatal“, erklärt Fischer. Und an jedem Samstag öffnet die Kunstetage im Vereinsheim an der Altenbauner Straße 45 ihre Pforten zum kreativen Ausleben.

Die Ausstellung geht bis zum Sonntag, 3. September, und endet an diesem Tag um 16.30 Uhr mit einer Finissage. (Paul Bröker)