Kunstausstellung Dorf Eigen Art in Oelshausen findet zum siebten Mal statt

Für Gemütlichkeit gesorgt: Anwohnerin Franziska Balle (links) und Sprecherin Gabriele Wille freuen sich, die Besucher auf unkonventionellen Sitzen zu empfangen. © Paul Bröker

Zur ersten Ausstellung nach der Corona-Pandemie lädt das Organisationsteam der Dorf Eigen Art. Die Kunstausstellung in Oelshausen macht Privathäuser zu Galerien.

Oelshausen – „Auch wenn es seit 1997 nun schon das siebte Mal ist: es bleibt immer etwas Besonderes, wenn Privathäuser zu Galerien werden“, freut sich Gabriele Wille, Sprecherin der Ausstellung, auf die Dorf Eigen Art, die am Sonntag um 14 Uhr in Oelshausen eröffnet.

Die Vorbereitungen seien nahezu abgeschlossen, 26 Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise Kunstkollektive hätten sich mit ihren jeweiligen Ausstellerfamilien zusammengefunden. Die Ausstellungsorte sind wie immer im ganzen Dorf verteilt.

Eines dieser Kollektive ist FRAUDULös. Die sechs Frauen aus Nordhessen stellen im ehemaligen Backhaus an der Martinhagener Straße 37 aus. Da sie in der Region leben, haben sie bereits einiges aufgebaut in dem Haus, das auf dem Grundstück der Familie Balle steht.

Fachjury traf Vorauswahl: Anwohner durften sich Künstler aussuchen

„Die Bewerbung war sehr kreativ, bunt und mit vielen Fotos“, erinnert sich Franziska Balle an den Auswahlprozess. Zuvor hatte eine Fachjury eine Vorauswahl getroffen. Die Anwohner durften sich dann einen Künstler oder ein Kollektiv auswählen. „Mehr als 50 aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich beworben“, berichtet Gabriele Wille. Bei den Künstlerinnen von FRAUDULös ist die Vorfreude auf die Ausstellung groß.

„Wir lieben es, in alten Gebäuden auszustellen“, sagt Bettina Richter, eine der sechs Künstlerinnen. Ihr Ziel: „Den alten Häusern wieder Leben einhauchen.“ Ihre Kollegin Birgit Bächt ergänzt: „Dabei wollen wir Kunst, Kreativität und Vielfalt zeigen.“ Sogar kulinarisch haben sich die Frauen etwas Passendes zum Backhaus einfallen lassen: „Gegen eine Spende, die einer Bienenwiese zugutekommt, können die Besucher ein Butterbrot bekommen.“

Die Künstler der Dorf Eigen Art wissen nicht, welchen Ausstellungsort sie zugewiesen bekommen. „Bei uns war das eine glückliche Fügung“, sagen die beiden Künstlerinnen von FRAUDULös. Als klar war, dass es das Backhaus wird, hätten sie sich intensiv mit dessen Geschichte auseinandergesetzt. Als ein Ort, der früher hauptsächlich von Frauen genutzt wurde, habe das Backhaus perfekt zu ihrem Konzept gepasst.

Servieren für die Dorf Eigen Art ihre Kunst im Backhaus: Die sechs Künstlerinnen vom Kollektiv FRAUDULös, darunter Bettina Richter (links) und Birgit Bächt, haben teilweise sogar extra für die Ausstellung neue Werke geschaffen. © Paul Bröker

Zum Auftakt am Sonntag kommt Bischöfin Beate Hofmann nach Oelshausen

Zuletzt richtete FRAUDULös auf der Baustelle im geretteten Graf-Volkwin-Haus in Naumburg die Schau „Kunst Voll Frau“ aus. Auch in Bächt’s Scheune in Fritzlar hätten bereits einige Einzel- und Kollektivausstellung der Künstlerinnen stattgefunden, berichtet Birgit Bächt, die dortige Hausherrin.

Zum Auftakt der achttägigen Dorf Eigen Art auf dem Kirchplatz kommt am Sonntag die diesjährige Schirmherrin, Bischöfin Beate Hofmann, nach Oelshausen. Die Band TrueBarDix spielt dazu beschwingte Dixie-Musik. Statt schnöder Bierzeltgarnituren sollen mit Stoff bezogene Strohballen zum Plaudern und Verweilen anregen.

Neben den Künstlern und Familien helfen alle Oelshäuser Vereine und auch die Kirchengemeinde mit. Nur so könne es die gesamte Woche über Kuchen und Kaffee, Getränke und Herzhaftes – mit und ohne Fleisch, wie Gabriele Wille betont – im Angebot geben. Die Ausstellung geht bis Sonntag, 17. September. Im Jahr 2019 besuchten etwa 4000 Gäste die Dorf Eigen Art. Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei. Die Orte sind außen mit einem Pinsel gekennzeichnet. Das gesamte Programm findet sich auf der Internetseite: dorf-eigen-art.de

