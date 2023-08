Jugendarbeit zahlt sich aus – Oelshäuser Narren ohne Nachwuchssorgen

Von: José Pinto

ÖCV Oelshausen: Schon die Jüngsten zieht es auf die Bühne, wie hier die Mitglieder der Tanzgarde 5. Der Verein hat acht Garden. Ein Platz ist unter den jungen Oelshäusern sehr begehrt. Repros: JosÉ Pinto © Privat

Vereine spielen eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig kämpfen einige ums Überleben. In einer Serie stellen wir Vereine vor, denen der Spagat zwischen Tradition und Erneuerung gelingt.

Oelshausen – La la Bumm: Ein Narrenruf wie Donnerhall - wenn er erklingt, wissen alle Oelshäuser und viele Menschen im Wolfhager Land und zum Teil weit darüber hinaus, dass mal wieder die Jecken los sind. Und dann wird ausgelassen gefeiert, dann ist tagelang Spaß angesagt, dann ist das Dorf bunter und schriller als sonst. Karneval in Oelshausen bedeutet Ausnahmezustand, kollektive Fröhlichkeit - ausgelöst vom Oelshauser-Carnevalsverein (ÖCV).

Der Oelshauser Karneval ist seit mehr als 50 Jahren fest im gesellschaftlichen Leben im Wolfhager Land verankert. Rund 3000 Menschen säumen die Straßen des 550-Seelen-Dorfs am Karnevalssonntag, wenn etwa 30 aufwendig gezimmerte und modellierte Motivwagen, schrille Fußgruppen und laute Musikzüge unter dem Applaus der Besucher zum Dorfgemeinschaftshaus ziehen.

Erster Umzug mit VW-Käfer

Das hätte sich das Dutzend Männer, das am 21. Februar 1971 aus einer Bierlaune heraus im damaligen Gasthaus Pflug beschloss, einen Karnevalsverein zu gründen, nicht im Traum ausmalen können. Die Geburtsstunde des ÖCV. Gut fünf Wochen später erfolgte auf Initiative von Walter Schaub die offizielle und protokollierte Gründung des Vereins. Bereits ein Jahr darauf fand der erste Umzug statt - mit einem dekorierten VW-Käfer.

ÖCV Oelshausen: Erster Umzug 1972 mit Eduard Gröger und Wilhelm Mander. © Privat

Eines der Gründungsmitglieder war Eduard Gröger, der Großvater des heutigen Präsidenten Tim Werkmeister (44), der den ÖCV seit nunmehr 20 Jahren führt. Er entstammt einer wahren Jeckenfamilie. Denn neben dem Opa und dem Vater Jürgen Werkmeister machten und machen alle Familienmitglieder beim närrischen Treiben mit. Sohn Lenn (11) gehört dem Kinderelferrat an und Tochter Enya (4) tanzt schon kräftig in der Garde der Jüngsten mit.

Überhaupt: Nachwuchssorgen haben die Oelshäuser Narren null. Ganz im Gegenteil: „Wir müssen zu unserem eigenen Leidwesen manchem Kind und Jugendlichen absagen, weil wir nicht genügend Trainer- und Betreuungskapazitäten haben“, sagt Werkmeister. Sie fieberten das ganze Jahr dem Auftritt auf der Prunksitzung am Karnevalssamstag entgegen. Und bis dahin heiße es üben, üben, üben...

Bis zu 500 Euro koste die Einkleidung eines Gardemitglieds, die aber der Verein trage. 240 Mitglieder hat der ÖCV, davon 70 Kinder und Jugendliche, die in acht Garden tanzen. „Li la Bamm“ lautete der Schlachtruf der jüngsten bis vor einem Jahr. Dann beschlossen die selbstbewussten Kinder und Jugendlichen die Übernahme des Erwachsenenrufs „La la Bumm“. Dass gerade die Jüngsten dem ÖCV die Bude einrennen, hat seinen Grund. „Kinder- und Jugendarbeit ist unser Steckenpferd“, sagt Tim Werkmeister. Ein sehr aufwendiges Unterfangen, das sich aber in wachsenden Mitgliederzahlen auszahle.

Gründungselferrat: Erich Kaczmarek (von links), Heinz Stutenroth, Wilhelm Mander, Eduard Gröger und Walter Schaub. © Privat

Aber Karneval bedeutet in Oelshausen nicht nur Spaß, sondern zum Teil auch harte Arbeit. Spätestens nach dem dem Karnevalsauftakt am 11. November geht es an die Arbeit: Ideen sammeln, Motivwagen instandsetzen oder bauen, Kostüme nähen, Büttenreden schreiben, Tänze einstudieren. „Da ist jedes Wochenende verplant“, erklärt Werkmeister. Vieles davon passiert im Vereinsheim, eine ausgebaute Scheune, die der ÖCV in Eigenleistung in Heckershausen ab- und in Oelshausen aufgebaut hat.

Geheimhaltung funktioniert

Und dann der Umzug am Karnevalssonntag. Werkmeister: „Ein Riesenaufwand“. Allein das Sicherheitskonzept binde gewaltige Kapazitäten. Etliche Betonpoller müssen durch das Dorf gekarrt und positioniert, Rettungsgassen freigehalten und die Sicherheit während der Feiern gewährleistet werden.

Tim Werkmeister Präsident © Privat

Er macht seinen Job gern, auch weil er etwas von dem zurückgeben kann, was er als Kind im ÖCV an Schönem erfahren habe. Aber nach 20 Jahren als Präsident würde er das Amt gern einem Nachfolger übergeben. „Das ist aber schwieriger als gedacht“, weiß Werkmeister. Bisher habe sich niemand gefunden.

Dass es all die Jahre gelungen sei, das neue Prinzenpaar bis zur Bekanntgabe auf der vier- bis fünfstündigen Prunksitzung geheim zu halten, sei immer wieder erstaunlich, gesteht er. Er und Matthias Kregelius schauen sich ein Paar aus und teilen es ihm unter strikter Geheimhaltungspflicht mit. „Eine Absage haben wie nie bekommen“, sagt der Präsident nicht ohne Stolz. Und immer kocht die Gerüchteküche im Ort: Wer benimmt sich auffällig, wer kauft was ein, wer geht häufiger zum Friseur, fährt möglicherweise zur Kostümanprobe weg? Werkmeister: „Das macht echt Spaß“. (José Pinto)

Kontakt: Wer sich für die Arbeit des ÖCV interessiert, kann sich unter lalabumm.de informieren oder unter info@lalabumm.de sowie bei Instagram und Facebook Kontakt aufnehmen.