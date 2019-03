Neue Zierenberger Gemeindereferentin will bürgernahe Projekte umsetzen

Zierenberg - Die neue Gemeindereferentin Mareike Storm will in Zierenberg bürgernahe Projekte umsetzen: Familiennachmittage, gemeinsames Kochen und kreative Angebote.

Mit der künftigen Gemeindereferentin Mareike Storm geht der Kirchenkreis Wolfhagen neue Wege in der Gemeindearbeit. Die 25-jährige Sozialpädagogin und Diakonin wird in Doppelfunktion nicht nur das Obere Warmetal und die Nachbarschaft Elbe-Ems betreuen, sondern auch mit zehn Stunden pro Monat von einem Büro im neuen Christophorushaus in Zierenberg die Sozialarbeit vor Ort managen und Projekte für und mit den Bürgern umsetzen

Letzteres ist ein einzigartiges Modellprojekt, das über drei Jahre läuft und der Landeskirche neue Erkenntnisse für eine moderne, gemeindenahe Arbeit liefern soll.

Dekan Dr. Gernot Gerlach hatte dafür Mittel über den Innovationsfonds der Diakonie beantragt und erhalten. Das Projekt wird von einem Beirat mit mehreren Institutionen begleitet und auch mit Interesse vom Predigerseminar verfolgt. „Wir erhoffen uns davon Lernimpulse für die Kirche“, sagt Gerlach.

Für das neue Gemeindehaus in Zierenberg war im Vorfeld eine Sozialraumanalye erstellt worden, um herauszufinden, was sich die Bürger wirklich wünschen. „Mareike Storm soll jetzt genau das umsetzen“, so Gerlach. Die Analyse war auch in die Grundrissgestaltung für das neue Gebäude eingeflossen.

Generationen zusammenbringen

So hatten sich die Bürger eine Begegnungsküche für gemeinsames Kochen gewünscht. Dementsprechend groß wird die Küche ausgestattet werden mit Sitzgelegenheiten. Noch gehen aber im neuen Gemeindehaus die Handwerker erst einmal ein und aus.

Laut Zierenbergs Pfarrer Friedemann Rahn soll die Einweihung am 10. Juni stattfinden. Mareike Storm hat die neue Stelle bereits am 1. März angetreten und ein provisorisches Büro neben der Kirche bezogen. Später zieht sie ins Christophorushaus um und wird dann dort als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.

„Ich möchte alle Generationen ansprechen und zusammen bringen“, sagt die gebürtige Kasselerin, die seit ihrer Kindheit ehrenamtlich in der Kirche mitarbeitet. Sie sei für alle Aktivitäten offen: Familiennachmittage, kreative Angebote wie Backen, Nähen, Werken, Fotografieren und alles, was sonst noch gewünscht sei.

Neben den zehn Stunden im neuen Zierenberger Gemeindehaus gehört die Jugendarbeit in den Nachbarschaften zu den Aufgaben von Mareike Storm, die im Team mit den anderen beiden Gemeindereferenten in der Evangelischen Jugendarbeit, Torsten Fiege und Martina Kratz, arbeitet.

Mareike Storm wird am Sonntag in der Ehlener Kirche ab 10 Uhr offiziell in ihr Amt eingeführt.