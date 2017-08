Oberelsunger Kirche soll saniert werden

Oberelsungen. Ein grünes Sicherheitsnetz spannt sich unter der kompletten Decke der Oberelsunger Kirche.

Bei einem Baugutachten wurde festgestellt, dass bei einer Erschütterung Teile nach unten fallen und die Kirchenbesucher treffen könnten. „Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Passiert ist bisher noch nichts“, erklärt Gemeindepfarrer Dr. David Bienert.

Die Decke ist aber nicht die einzige Baustelle in der Kirche. Die letzten größeren Renovierungsarbeiten fanden in den 1980er-Jahren statt. Lediglich einige Fenster wurden seitdem ausgetauscht und ein barrierefreier Zugang geschaffen. „Elektrik und Heizung sind schon lange nicht mehr zeitgemäß“, sagt Bienert. Beides stammt aus der Zeit nach dem Krieg. In den Wänden zeigen sich Risse, und der Anstrich blättert überall ab. Unverändert seit dem Bau der Kirche im Jahr 1799 ist die Treppe zur Empore. Die Stufen sind ausgetreten und so glatt, dass Rutschgefahr besteht. Weitere Punkte auf der Sanierungsliste sind Turmraum und Glockengeläut.

Die Summe für all diese Arbeiten wird auf rund 700 000 Euro geschätzt. 35 000 Euro muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Der Pfarrer schätzt, dass bisher aus dem Freiwilligen Kirchgeld und Spenden die Hälfte zusammen gekommen ist.

Für das kommende Jahr hat sich die Kirchengemeinde beim Kirchenerhaltungsfonds der Landeskirche beworben. Dabei müsse innerhalb kurzer Zeit ein größerer Spendenbetrag zusammenkommen, der dann verdoppelt werde, so der Pfarrer. Er hofft, dass die Sanierungsarbeiten an der Decke im nächsten Jahr beginnen können. Landeskirche und Kirchenkreis haben bereits Mittel zugesagt. Alle anderen Arbeiten sollen in den folgenden zwei Jahren zeitnah angeschlossen werden. Das erste und dringendste Projekt sei die Kirchendecke, sagt Bienert. Die Turmrenovierung könne notfalls noch geschoben werden.