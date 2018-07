Geld war knapp: Dorf half Feuerwehr, einen Mannschaftswagen zu kaufen

Oelshausen: 8400 Euro Spenden von Bürgern und Firmen

+ © Ursula Neubauer Neuestes Mitglied: Die Feuerwehr Zierenberg-Oelshausen ist stolz auf ihren neuen Mannschaftstransportwagen, der vom gesamten Dorf mitfinanziert wurde. © Ursula Neubauer

Oelshausen. In Oelshausen ist die Welt noch in Ordnung. Hier passt man aufeinander auf und hilft sich gegenseitig. So auch diesmal, als die Feuerwehr in Geldnot war.