Pflegeheim in Zierenberg schließt: Chef zahlt Mitarbeitern letzte Löhne nicht

Von: Paul Bröker

Arbeitsort für circa 25 Mitarbeiter: das Seniorenwohnzentrum Viadukt in Zierenberg. Mehrere Beschäftigte wendeten sich an die HNA, weil sie auf ihren Lohn warten. Das Heim stellt zum 31. August seinen Betrieb ein. © Paul Bröker

Die Beschäftigten des Pflegeheims Viadukt sind verärgert: Ihr Heim schließt bald, doch ihr Chef zahlt ihnen ihre Gehälter nicht aus. Noch hat er keine Insolvenz angemeldet.

Zierenberg – Verärgerung bei den Mitarbeitern des Pflegeheims Viadukt, das zum 31. August schließt: Wie mehrere gegenüber dieser Zeitung berichten, haben sie ihren Lohn für den abgelaufenen Monat Juli sowie Zuschläge für den Vormonat bislang nicht erhalten.

Wie berichtet, stellt das Pflegeheim Viadukt an der Kasseler Straße 46 Ende des Monats seinen Betrieb ein. Der Geschäftsführer und Immobilieneigentümer begründete dies mit anhaltendem Personalmangel. Ein dauerhafter Betrieb sei nicht mehr möglich gewesen.

Der Landkreis Kassel zeigt weiterhin Interesse, in der Immobilie eine Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 45 Geflüchtete einzurichten. Eine Sprecherin des Landkreises teilt mit, dass die Verhandlungen über eine Anmietung des Gebäudes bislang jedoch nicht zum Abschluss gekommen seien.

Chef zahlt Gehälter für Juli nicht: Mitarbeiter von Pflegeheim verärgert

Die letzten Bewohner des Seniorenwohnzentrums Viadukt hätten zum 10. August das Heim verlassen, erklären nun Mitarbeiter, die sich anonym an diese Zeitung gewandt haben. Sie werfen dem Geschäftsführer des Heims vor, ihnen ohne ausreichende Begründung ihre Gehälter für den Monat Juli sowie Zuschläge für den Vormonat vorzuenthalten. Sie befürchteten, auch, auf ihren August-Lohn vergeblich warten zu müssen. Aus Furcht, bei ihren neuen Arbeitgebern als illoyal zu gelten, möchten sie nicht namentlich erwähnt werden.

Der Geschäftsführer habe ihnen gegenüber unterschiedliche Erklärungen für die bislang ausgebliebene Lohnzahlung vorgebracht und verschiedene Lösungen aufgezeigt, berichten sie. Manchen habe er mitgeteilt, erst nach Auszug des letzten Bewohners einen Insolvenzantrag stellen zu wollen, woraufhin sie bei der Arbeitsagentur Antrag auf Insolvenzgeld stellen könnten.

Ein Insolvenzantrag ist nach Abgleich mit dem öffentlich einsehbaren Online-Insolvenzregister jedoch bislang nicht gestellt worden.

Geschäftsführer für Stellungnahme nicht zu erreichen – keine Antwort auf E-Mail

Anderen habe er nahegelegt, Arbeitslosengeld zu beantragen. Wieder anderen habe er angeboten, ihnen ein Darlehen zu gewähren, das sie später zurückzahlen könnten. Dies berichten mehrere Mitarbeiter unabhängig voneinander gegenüber dieser Zeitung. Schwer nachvollziehbar sei, so ein Mitarbeiter, warum der Geschäftsführer ihre Sozialabgaben für den Juli noch entrichtet habe. Der Geschäftsführer war trotz mehrmaligen Kontaktversuchs für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch auf eine E-Mail der HNA antwortete er nicht.

Die Mitarbeiter befürchten, ihn nicht mehr zu erreichen, sobald dieser die Geschäfte in Zierenberg abgewickelt hat. Mit Sitz in Berlin führt dieser ein Unternehmen, das sich auf die Beratung von Einrichtungen im Gesundheitsbereich spezialisiert hat. Das Pflegeheim in Zierenberg hatte er 2015 übernommen.

Alle Mitarbeiter hätten bereits Mahnungen an den Geschäftsführer geschickt, viele hätten auch Anwälte eingeschaltet und eine Frist bis zum 20. August für die Gehaltszahlung gesetzt. Bislang ohne Erfolg. Das jetzige Verhalten ihres Chefs sei ein totaler Schock, sagt ein Mitarbeiter gegenüber der HNA. „Es gab vorher keine Auffälligkeiten, jeder hat gerne im Betrieb gearbeitet, wir waren ein super Team.“ (Paul Bröker)

Immer mehr Heime geraten derzeit in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auch in der Region Kassel mussten Heime bereits Insolvenz anmelden oder sogar ihren Betrieb einstellen.