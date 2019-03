Zu hoch, zu breit und gefährliche Mängel: Sattelzug auf A44 gestoppt

Beamte der Baunataler Autobahnpolizei haben einen Sattelzug auf der A 44 aus dem Verkehr gezogen. Er hatte drei Fahrzeuge teilweise ineinander geladen.

Beamte der Baunataler Autobahnpolizei haben einen Sattelzug mit Überhöhe und Überbreite am Mittwoch auf der A 44 aus dem Verkehr gezogen. Außerdem mussten sie das Fahrzeug stilllegen, da es gefährliche Mängel an der Technik aufwies.

Wie die Streife mitteilte, konnten sie den Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Breuna an der Raststätte Bühleck aus dem Verkehr ziehen und kontrollieren. Aufgefallen war er, da er drei Fahrzeuge, teilweise ineinander geladen hatte und zu hoch wirkte. Dabei handelte es sich um eine Sattelzugmaschine, einen Sprinter und einen Lkw mit Ladefläche.

Insgesamt ergab dies eine Höhe von 4,32 Meter bei erlaubten 4 Metern und eine Breite von 2,87 Meter bei erlaubten 2,55 Meter. Die technischen Mängel waren so groß, dass der 47-jährige Fahrer erst nach der Reparatur des Lkw in einer Werkstatt seine Fahrt nach Antwerpen fortsetzen durfte. Gestartet war er in der slowakischen Republik.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde ein Lkw bei Diemelstadt gestoppt, der einen zweiten Lkw geladen hatte.