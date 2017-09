Rathaus und Freibad - dort können Smartphone-Nutzer kostenlos ins Internet

Hotspots in Zierenberg

Zierenberg. An zwei Punkten in Zierenberg gibt es jetzt kostenloses WLAN: Am Rathaus und am Freibad. Das Unternehmen Netcom Kassel hat das WLAN-Angebot für die Stadt Zierenberg kostenlos zur Verfügung gestellt.