Regenmangel hat dramatische Folgen für Bäche im Altkreis

Zierenberg. Timo Wendt, Vorsitzender des Angelsportvereins Petri Zierenberg, und seine 28 Vereinskollegen haben nur einen Wunsch: „Es müsste jetzt mindestens gut zwei Wochen lang rund um die Uhr regnen.“

Der Grund dafür wurde beim ehrenamtlichen Herbstputz in und entlang der Warme in erschreckender Weise offensichtlich. Timo Wendt: „Seit 30 Jahren pflege ich das sechs Kilometer lange Teilstück des Baches. Doch noch nie während dieser Zeit hat der Bach so wenig Wasser geführt.“ Er schätzt, dass der Pegelstand der Warme aufgrund der monatelangen Trockenheit ohne nennenswerte Niederschläge um rund 30 Zentimeter gesunken ist.

Der niedrige Wasserstand der Warme ist jedoch kein spezifisches Problem bei den Zierenberger Hobbyfischern, sondern betrifft alle Fließgewässer in der Region. Wie Timo Wendt in Gesprächen mit Gleichgesinnten aus anderen Vereinen erfuhr. „Die vier Altkreis-Hauptbäche Warme, Erpe, Ems und Elbe führen zwar noch Wasser, doch die kleinen Zuflüsse sind so gut wie trocken gelaufen. Dies hat zum Beispiel für den Fisch namens Mühlkoppe, der sich aus dem dort abgelagerten Schlamm seine Nahrung herausfiltert, dramatische Folgen.“ Für die beiden Hauptfische der Warme, Bachforelle und Aal, ist der niedrige Wasserpegel nicht ganz so lebensbedrohlich. Timo Wendt: „Sie suchen sich ihren Lebensraum in noch vorhandenen tieferen Wasserstellen. Der Nachteil dieses Zufluchtsortes ist, dass der Fischreiher leichtes Spiel hat. Apropos Nahrung: Das Niedrigwasser entzieht durch den eingeschränkten Lebensraum den Fischen das Futter in beträchtlichem Maße. Tim Wendt: „Vor Beginn der Angelsaison haben wir rund 100 Kilogramm Bachforellen in die Warme eingebracht. Normalerweise hat jedes Mitglied das Anrecht, jährlich 25 Forellen zu fischen. In den vergangenen Wochen war es jedoch ein Glücksfall, wenn überhaupt ein Fisch am Haken hing.“

Etwas Gutes hat das Niedrigwasser der Warme aber doch. Sie ist nicht so vollgemüllt. Trotzdem waren die Angler erstaunt, was sie beim Herbstputz aus dem Wasser fischten. Angefangen von Plastikeimern und -wannen, über Autoreifen bis hin zu einem Moped. (zih)