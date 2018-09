Neues Gemeindehaus für 1,1 Mio. Euro

In luftiger Höhe: Dekan Dr. Gernot Gerlach (links) und Pfarrerin Dorothee Rahn hielten am Freitagmittag einen Gottesdienst auf dem Dach des neuen Gemeindehauses. Zimmermann Roland Flury von Holzbau Schwarz (rechts) sprach den Richtspruch. Mit im Bild: Bürgermeister Stefan Denn (Zweiter von links), Bauunternehmer Elmar Hake von Nolte Hochbau (Dritter von rechts) und Architekt Christoph Kiefer vom Planungsbüro (Zweiter von links).

Zierenberg. Stürmische Windböen begleiteten das Richtfest für das neue Zierenberger Gemeindehaus am Freitagmittag und ließen die bunten Bänder am geschmückten Baum wild flattern.

Doch davon unbeeindruckt kraxelten Dekan Dr. Gernot Gerlach und Pfarrerin Dorothee Rahn gemeinsam mit dem Zimmermann aufs Dach, um von dort einen kleinen Gottesdienst abzuhalten. Die Bläser aus dem Altkreis Wolfhagen, die das Fest musikalisch begleiteten, saßen windgeschützt im Rohbau. „Komm, bau ein Haus“, sang die Gemeinde und Pfarrerin Rahn bat um Gottes Segen für das neue Gebäude, das am Ort des alten Christophorushauses neben der Kirche entsteht.

„Hort der Nächstenliebe“

„Dies Haus wird Heim der Pfarrgemeinde, ein Heim für alle, groß und klein. Es wird in dieser schönen Stadt der Hort der Nächstenliebe sein“, rezitierte Zimmermann Roland Flury seinen Richtspruch und warf nach alter Tradition ein zuvor geleertes Glas nach unten.

Danach gab es noch eine weitere Zeremonie: Zwischen Kirche und neuem Gemeindehaus wurde ein Ginkgobaum gepflanzt. Dies sei ein Symbol des Friedens und der Hoffnung, sagte Pfarrerin Rahn. Nach der Atombombe auf Hiroshima am Ende des Zweiten Weltkrieges waren alle Bäume und Pflanzen in der Nähe des Abwurfortes verbrannt. Nur ein Ginkgo neben einem Tempel überstand die Katastrophe unversehrt. Als dann der Regen einsetzte, erfüllte das neue Zierenberger Gebäude erstmals seinen Zweck und wurde bei einem gemeinsamen Mittagessen zur Begegnungsstätte für Gemeindemitglieder und Festgäste.

Die evangelische Kirche kostet das Projekt rund 1,1 Millionen Euro. Davon gibt es 200 000 Euro als Zuschuss aus dem Leaderprogramm, die Stadt Zierenberg übernimmt 100 000 Euro, der Kirchenkreis 150 000 Euro, die Landeskirche trägt 450 000 Euro und die Kirchengemeinde 200 000 Euro. Pfarrer Friedemann Rahn rechnet damit, dass das Haus im kommenden Jahr eingeweiht werden kann.

In dem Neubau soll es künftig Bildungsangebote, Veranstaltungen und Feiern geben. Zusätzlich bekommt die Flüchtlingshilfe dort ein Koordinationsbüro. Im Vorfeld hatte es eine Bedarfsermittlung gegeben. Die Ergebnisse sind in die Planung des Bad Arolser Architekturbüros Müntinga und Puy eingeflossen. Durch große Fenster soll die Kirche im Blickfeld sein. Unter anderem wird das Gebäude barrierefrei erreichbar sein. Das war ein wichtiges Anliegen, da Menschen mit Einschränkungen nur mit Hilfe in das alte Haus gelangen konnten.

Schon Jahre vorher war über eine Sanierung des im Jahr 1965 gebauten Christophorushauses diskutiert worden. Dies wurde jedoch zuletzt verworfen. Ein funktionaler Umbau des Christophorushauses und die energetische Sanierung wären letztlich teurer gekommen als ein Neubau, so Christoph Kiefer vom Architekturbüro.