„Ruff un runner“ Wandern am Habichtswaldsteig am 29. und 30. September: 100 Anmeldungen noch möglich

Immer mehr vor allem jüngere Wanderer entdecken Extremwanderungen für sich. Diesen Trend möchte nun auch ein Event im Naturpark Habichtswald aufgreifen: eine 24-Stunden-Wanderung.

Zierenberg – Bald kann durchgestartet werden: Zur 24-Stunden-Wanderung im Naturpark Habichtswald. Der Hessisch-Waldeckische Gebirgs- und Heimatverein lädt mit seinen Partnern TAG-Naturpark Habichtswald, der Stadt Zierenberg und Zweigverein HWGHV-Zierenberg erstmalig zum 24/12-Wandermarathon auf den Habichtswaldsteig ein. Bei einer kürzlich stattgefundenen Pressekonferenz teilten die Veranstalter alles Wissenswerte zum Event mit.

Am 29. und 30. September werden sich maximal 400 ambitionierte Wanderinnen und Wanderer ihrer sportlichen Herausforderung im Naturpark Habichtswald stellen. Auf dem Habichtswaldsteig heißt es dann: 93 Kilometer in 24 Stunden oder 45 Kilometer in 12 Stunden – „Ruff un runner“ – am Stück wandern. Am 31. März öffnete das Anmeldeportal. Seitdem sind rund 300 Anmeldungen eingegangen und bestätigt. Weitere 100 können sich noch anmelden.

Die 24-Stunden-Strecke mit 2160 Höhenmetern Gesamtanstieg führt mit kleinen Ausnahmen von der Edersee-Sperrmauer über acht Versorgungspunkte über den Habichtswaldsteig zum Marktplatz nach Zierenberg. Gestartet wird Freitagabend um 18 Uhr. Auf der 45 Kilometer langen Alternativstrecke wird Samstagmorgen um 7 Uhr im Kurpark von Bad Emstal-Sand gestartet. Alle Teilnehmer würden von Zierenberg mit Shuttle-Bussen zu den zwei Standorten gefahren.

Event soll keine Konkurrenz für andere Wanderevents sein

Man wolle keine Konkurrenz zu anderen Wanderevents in Nordhessen darstellen. „Ein derartiges sportliches Wanderevent im Naturpark Habichtswald ist keine Konkurrenz, sondern eine gute Ergänzung zu den Angeboten wie die Grimm-Steig-Tage und das Edersee-Wanderabenteuer“, teilt Michael Martin-Leck, Vorsitzender des HWGHV-Gesamtvereins mit. Angedacht sei sogar, zukünftig eine eventübergreifende Serie ins Leben zu rufen, um so die Wanderer für alle drei Wanderevents in die Grimm-Heimat Nordhessen einzuladen.

Der 24/12-Habichtswaldsteig-Marathon soll im jährlichen Rhythmus immer Ende September stattfinden. Geplant ist auch ein Streckenverlauf mit wechselnden Start und Zielorten. So sollen die Event-Orte der Städte und Gemeinden im Naturpark Habichtswald im Wechsel rotieren können.

Für Sicherheit und Versorgung sei außerdem gesorgt. Für die Erstversorgung im Notfall stehe die DRK-Bergwacht Kassel bereit. Wanderer, die zum Beispiel kräftebedingt aufgeben müssen oder es innerhalb der Zeit nicht schaffen, können sich per Shuttle-Service von einer der acht Versorgungsstationen nach Zierenberg zurückbringen lassen. An allen Versorgungsstationen werden Getränke, Obst und Süßigkeiten angeboten. Zudem gibt es an einigen auch belegte Brote, Brötchen, Nudeln, kräftige Suppen und Kuchen.

Der Streckenverlauf sei grundsätzlich durch das Wegzeichen mit dem Habicht gekennzeichnet.

Lauter Überraschungen sind für das Wanderevent geplant

Zudem werden weitere Markierungen mit Flatterbändern, Kilometerangaben sowie Hinweis- und Warnschildern, zum Beispiel an Straßenüberquerungen und auf der Wanderstrecke angebracht. In den Abschnitten der Nachtstrecke werden leuchtende Markierungen verwendet.

Auch das Drumherum soll sich allen Teilnehmenden und Familien mit vielen Überraschungen präsentieren. Auf dem Marktplatz von Zierenberg werde ab Samstag 11 Uhr gefeiert. Die Veranstalter und weitere zwölf Vereine und Anbieter sorgen für ein attraktives Unterhaltungsprogramm.

Es sei kein Geheimnis, dass Wandervereine in die Jahre gekommen sind und Wandern allgemein lange Zeit als „Alte-Leute-Sport“ galt. Heute jedoch seien es zunehmend die Jüngeren, die Events wie Ultrawandern, Megamärsche oder Extremwandern für sich entdeckt haben und von einer zur anderen Veranstaltung reisen. „Meine Vision ist es, diesen dynamischen Trend in die Vereine zu lenken und mit guten Kooperationen den regionalen Tourismus zu fördern“, sagt Michael Martin-Leck. (Julian Brückmann)