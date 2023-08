Freibäder im Wolfhager Land ziehen Bilanz – Wetter vermiest die Saison

Von: Paul Bröker

Hatten sich eine sonnigere Saison gewünscht: Badeaufsicht Tim Bräutigam (rechts) und Mitarbeiter Max Becker im Waldschwimmbad in Balhorn. Die Saisonbilanz fällt nicht nur in Balhorn verhalten aus. Der regnerische Sommer lud einfach nicht zum Schwimmen ein. © Julian Brückmann

In Berlin dreht sich in den Freibädern dieser Tage viel um Gewalt und jugendliches Fehlverhalten. Dagegen hatten die Freibäder im Wolfhager Land ganz klassisch mit dem Wetter zu kämpfen – zwischen den Badegästen blieb es friedlich.

Wolfhager Land – Von Ende Juli bis Mitte August verhinderten Regen und milde Temperaturen höhere Besucherzahlen, wie die HNA-Anfrage bei den Bädern ergeben hat.

Wolfhagen

„Es freut mich, dass das Erlebnisbad Wolfhagen in dieser Saison bereits 30 051 Besucher verzeichnen konnte“, sagt Sven Gulau, Leiter der Bäderverwaltung der Stadt Wolfhagen. Jedoch hätte er sich eine längere Phase mit gutem Wetter gewünscht. In der gesamten Vorjahressaison hatten 35 634 Gäste das Erlebnisbad besucht.

Die diesjährige Badesaison sei voraussichtlich am 15. September zu Ende. „Also bleibt noch ein bisschen Zeit, das Erlebnisbad Wolfhagen zu genießen“, sagt Gulau.

„Es ist beruhigend, dass das Fehlverhalten von Jugendlichen im Rahmen bleibt und sich nicht im Wesentlichen von dem der Vorjahre unterscheidet“, nimmt Gulau Stellung zu aktuellen Medienberichten über die Situation in Berlin. Allerdings scheine es, dass die Diskussionen am Beckenrand über den Zugang insbesondere zu dem Schwimmerbecken zugenommen haben. „Insgesamt ist die Atmosphäre im Bad angenehm“, hält er fest.

Information Öffnungszeiten (September): 6.30–8.30 Uhr und 14–19 Uhr, Wochenende: 12–19 Uhr, Einzelkarten: Erwachsene 4,50 Euro, Kinder und Jugendliche: 2,50 Euro, bis 8.30 Uhr und nach 18 Uhr: 2,50 Euro

Balhorn

Bis Anfang vergangener Woche zählte das Waldschwimmbad im Bad Emstaler Ortsteil Balhorn 5082 Besucher. „Das sind circa 1000 Besucher weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, erklärt Tim Bräutigam, der Zweite Vorsitzender des Fördervereins. „Wir hatten wegen des Wetters an einigen Tagen nicht geöffnet.“

Die Monate Juni und Juli seien dagegen gut gelaufen. Ende Juli wäre das Wetter dann jedoch schlechter geworden, wobei die Beachparty am 29. Juli noch gut über die Bühne gegangen sei. „Wir hatten an diesem Tag 600 Besucher.“ In den Wochen danach habe das Wetter aber nicht mehr mitgespielt.

Bis Ende August habe man grundsätzlich geöffnet, so Bräutigam. „Wir schauen momentan, ob wir noch zwei Wochen extra im September öffnen.“ Dafür müsse aber das Wetter mitspielen.

Information Öffnungszeiten außerhalb der Ferien: 14-19 Uhr, Wochenende: 12-19 Uhr, Tageskarten: Kinder: 2,50 Euro, Erwachsene: 3,50 Euro

Regen auch beim © termin: Als hätte es Petrus gewusst, schenkte er dem HNA-Fotografen in Balhorn einen nassen Schauer.

Niederelsungen

„Wir hatten nie geschlossen“, freut sich Thomas Schäfer vom Freibad Niederelsungen. Bis vergangene Woche seien 6809 Badegäste gekommen, was jedoch weniger sei als in den Vorjahren.

Wie das Waldschwimmbad Balhorn wird auch das Niederelsunger Bad mit Solarenergie beheizt. „Dieses Jahr haben wir während des Betriebs das Dach und die Absorber-Anlage erneuert“, erklärt Schäfer. Der Absorber ist mit einem schwarzen Wasserschlauch zu vergleichen, der sich bei Sonneneinstrahlung erhitzt.

Die Saison gehe bis zum 3. September. Es sei geplant, darüber hinaus, wetterabhängig, Früh- und Abendschwimmen anzubieten.

Auch in Niederelsungen kenne man Probleme mit Gewalt und Fehlverhalten „überhaupt nicht“, so Schäfer. „Bei uns im Dorf sind die Jugendlichen in das örtliche Vereinsleben integriert und unterstützen die Vereinsarbeit, auch im Schwimmbad.“

Information Öffnungszeiten außerhalb der Ferien: 6.30–7.30 Uhr und 14–19 Uhr, Wochenende: 8–10 Uhr und 12–20 Uhr, Tageskarten: Kinder: 1,50 Euro; Abendtarif ab 17 Uhr: 1 Euro, Erwachsene: 3,50 Euro; Abendtarif ab 17 Uhr: 1,50 Euro

Habichtswald

„Unser Bad hatte bislang circa 24 000 Besucher, was deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt liegt“, berichtet Andreas Reitmaier von der Gemeinde Habichtswald zur Saison im Erlebnisbad in Ehlen. Zum Vergleich: In der gesamten vergangenen Saison waren über 33 000 Badegäste gekommen. Der Rückgang dürfte mehrere Gründe haben, so Reitmaier. „Unter anderem sind späte Ferien immer etwas kritisch für die Besucherzahlen, zum anderen war der Wetterverlauf sehr ungünstig.“ So seien die Ferien bislang extrem verregnet und unbeständig gewesen.

Die Saison laufe noch bis zum 10. September, bei besonders gutem Wetter mit der Option auf eine Verlängerung.

Information Öffnungszeiten: 7–20 Uhr, Wochenende 8–20 Uhr, Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Abendticket ab 18 Uhr: 2 Euro, Jugendliche 2,50 Euro, abends 1 Euro.

Naumburg

Bis zum 21. August besuchten 10 444 Gäste die Aquarena in Naumburg, sagt Bürgermeister Stefan Hable (CDU). Im vergangenen Jahr waren es bis Saisonende gut 16 000 Gäste gewesen.

Voraussichtlich bis zum 10. September können die Badegäste noch in Naumburg schwimmen.

Information Öffnungszeiten: täglich 10–19 Uhr, Tageskarte: Erwachsene: 3,50 bzw. 2,50 (Zweistundenkarte), Kinder und Jugendliche (ab sechstem Lebensjahr): 2,00, freier Eintritt unter sechs Jahren.

Heimarshausen

Naumburgs Bürgermeister nahm ebenfalls zu den Besucherzahlen im Freibad Heimarshausen Stellung. Demnach haben bis zum 21. August 7203 Menschen das Freibad besucht. Zum Vergleich: Nach der gesamten Saison 2022 hatte man in Heimarshausen 7700 Badegäste gezählt.

Auch in Heimarshausen gehe die Saison voraussichtlich bis 10. September.

Information Öffnungszeiten: täglich 11–19 Uhr, Tageskarte: Erwachsene: 3 Euro, Kinder und Jugendliche (ab sechstem Lebensjahr): 1,50, freier Eintritt unter sechs Jahren.

Zierenberg

„Die Sommerferien waren zu kalt“, sagt Michael Schmidt, Mitarbeiter bei der Stadt Zierenberg. So sei es nicht verwunderlich, dass bis Anfang dieser Woche nur rund 16 000 Gäste das Bad besuchten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 21 000.

Auch in Zierenberg geht die Saison bis zum 10. September.

Information Öffnungszeiten: Montag: 11–20 Uhr, Dienstag–Freitag: 7.30– 20 Uhr, Wochenende: 8.30–19 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro ( ab 18 Uhr: 2 Euro), Kinder: 2 Euro (ab 18 Uhr: 1 Euro)

