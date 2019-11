Sekundenschlaf: 55-Jähriger baut Unfall in Oelshausen

Wegen Sekundenschlafs ist ein 55-jähriger Fahrer mit seinem Wagen nahe des Zierenberger Ortsteils Oelshausen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Mann aus Kassel am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von Oelshausen in Richtung Wolfhagen, als er nach eigenen Angaben kurz einschlief.

Dabei geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dann mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein, wovon er aufwachte.

Verletzt wurde niemand, einzig der Reifen am Wagen wurde beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdacht auf Gefährdung des Straßenverkehrs.

tli