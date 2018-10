„Superdupermegatoll“

Am Mittwoch gastierte Handball-Bundesligist MT Melsungen zu einem Freundschaftsspiel beim Bezirksoberligisten HSC Zierenberg. Fünf Gründe, warum sich der Besuch lohnte.

1. David gegen Goliath zieht immer: Wenn ein Bundesligist bei einem Bezirksoberligisten aufläuft, ist der Spielausgang vorhersehbar. Kein Wunder also, dass das Testspiel des HSC Zierenberg gegen die Profi-Handballer der MT Melsungen mit 19:46 (7:14) recht deutlich verloren ging. Diese Niederlage machte aber offensichtlich allen Beteiligten Spaß. Denn schön war nicht nur, was Groß gegen Klein mit zahlreichen Kempa-Tricks und weiteren Kabinettstückchen zeigte. Bemerkenswert war auch, wie ein kleiner Verein Größe zeigt. Mit einer würdigen reibungslos organisierten Veranstaltung anlässlich des 40-jährigen Bestehens des HSC, mit Ehrungen und buntem Rahmenprogramm in einer ausverkauften Halle, einem engagierten Organisations-Team und einer gut aufgestellten Ordner-Riege. Kurzum: Bestens gewappnet für den Zuschaueransturm von 550 Gästen.

2. Mitfierbern bei der Zielvorgabe: Die Rollen waren von Beginn an klar verteilt. Doch was gibt es Schöneres, als bei einer solchen Konstellation Prognosen abzugeben, Konjunktive zu bemühen und zu fachsimpeln? Wer mit diesem Vorhaben in die Halle gekommen war, kam auf seine Kosten. Vor allem, nachdem durchgesickert war, dass der im Urlaub weilende Zierenberger Coach Thomas Dittrich eine Zielvorgabe gemacht und eine Wette um einen Wellnesstag initiiert hatte. Dafür sollte sein Team mindestens 14 Tore erzielen und nicht mehr als 32 kassieren. Naja. Der Wellnesstag muss also aus gegebenem Anlass entfallen. Der Spielfreude hüben wie drüben tat dies jedoch keinen Abbruch.

3. Zaubereien auf dem Spielfeld: Welches Potenzial in den Spielern steckt, war nicht nur bei den Erstliga-Assen zu sehen. Diese verstanden es meisterhaft, das Publikum mit sehenswerten Pässen, Spielzügen und Torwürfen zu begeistern und Anschauungsunterricht zu erteilen. Auch die Gastgeber zeigten sich phasenweise in bestechender Form. Was er im Kasten auf dem Kasten hat, zeigte beispielweise Zierenbergs Keeper Jens Rudolph. Gleich zu Spielbeginn parierte er vier Großchancen der Gäste, die vier Minuten benötigten, um den ersten Treffer zu erzielen. Und auch die übrigen HSC-Akteure gaben ihr Bestes und traten selbstbewusst auf.

4.Superlative und Wortschöpfungen: Selten hörte man in der Zierenberger Halle so viele Superlative wie am Mittwochabend: Das ultimativ beste Spiel, die Partie mit dem größten Spaßfaktor, die meisten Zuschauer und die freundlichsten Akteure. Fans von Wortschöpfungen wurden ebenfalls bedient: superdupermegatoll und faszierendgroßartig waren zwei der Versuche, die spontan entstandenen Begeisterungsausbrüche in Worte zu fassen. Wem das nicht genügte, brachte seine Faszination auf denglisch zum Ausdruck: Das war das geilste Spiel ever.

5. Statistik-Fans kamen nicht zu kurz: Die MT trat ohne die deutschen Nationalspieler Reichmann, Kühn und Lemke an. Jeweils sieben Treffer erzielten Marino Maric, Michael Allendorf und Simon Birkefeldt. Weitere Torschützen waren Co-Trainer Arjen Haenen mit fünf, Yves Kunkel und Felix Danner mit jeweils vier Treffern sowie Philipp Müller und Domagoj Pavlovic mit drei Toren. Zierenbergs bester Schütze war Kevin Feller mit sechs Treffern. Oliver Eckhardt erzielte drei Tore, Marcel Kunz, Andreas Rudolph und Daniel Weber trafen je zwei Mal. Einen Treffer erzielten Mario Richter, Sebastian Barthel, Benjamin Rode und Matthias Spangenberg.

Von Martina Sommerlade