Treten Zierenbergs Fußballerinnen gegen Pilgerzell an?

Verbandsligist hat Personalsorgen

+ © Michl, Reinhard Auswärts: Gianna Zachan reist mit Zierenberg nach Pilgerzell. Der Gegner hat daheim noch kein Spiel verloren. © Michl, Reinhard

Zierenberg. Eine schwere Aufgabe hat der TSV Zierenberg in der Frauenfußball-Verbandsliga zu lösen. Die Warmetalerinnen von Trainer Marvin Pötter, die als Tabellenzehnter ein Dasein auf einem direkten Fahrstuhlplatz in Richtung Gruppenliga fristen, stehen am Samstag, 16 Uhr, in Künzell beim TSV Pilgerzell auf dem Prüfstand.