Wagenbau beim ÖCV: Make-up fürs Einhorn und eine Riesenkappe

Oelshausen - Bunt muss er sein, die Wagen möglichst spektakulär, die Kostüme so auffällig wie irgend möglich: Der ÖCV-Vorstandswagen wird beim Umzug alle Blicke auf sich ziehen.

In unserer Serie „Karneval im Wolfhager Land“ stellen wir Menschen vor, die sich im Karneval besonders engagieren. Heute geht es um die Wagenbauer des Oelshäuser Karnevalsvereins.

Wenn sich am Sonntag das farbenfrohe Spektakel wieder einmal durch den Zierenberger Stadtteil schlängelt, wird diesmal vor allem der ÖCV-Vorstandswagen alle Blicke auf sich ziehen, der nämlich hat mit seinem altbekannten, dreiteiligen Vorgänger rein gar nichts mehr zu tun, alles ist neu.

„Uns blieb keine andere Chance“, sagt ÖCV-Chef Tim Werkmeister, der sich schon seit Wochen mit seinen Kollegen in einem Handwerksbetrieb unweit der ÖCV-Scheune eingeschlossen hat, um am neuen Prachtstück zu arbeiten.

„Der alte Wagen war einfach nicht mehr fahrtauglich, das Fahrgestell nach mehreren Jahrzehnten verzogen, die Bremsen defekt, ein Neuaufbau einfach nicht mehr möglich.“ Schon im vergangenen Jahr seien sie als Vorstand mit einer Notlösung am Start gewesen, diesmal werde dafür alles umso prächtiger.

Größer, schöner, farbenfroher

Größer, schöner, farbenfroher lautet die Devise, auf rund 14 Metern Länge soll nicht nur der Elferrat seinen Platz finden, sondern auch das Prinzenpaar samt seiner Vorgänger und die Li-La-Bamm-Miniregenten. Am Konzept tüftelten sie schon im vergangenen Jahr, fertigten eine Zeichnung an und ließen eine Wagenkonstruktion bauen.

Im Spätsommer ging es dann ans Eingemachte. Dass eine überdimensionale Narrenkappe Zentrum ihres neuen Aushängeschildes werden sollte, stand da schon fest. „Einfach nur aus Holzplatten zusammenzimmern und mit bunten Farben bemalen, war uns irgendwie zu einfach, wir wollten irgendwie mehr Pep“, sagt Werkmeister und berichtet von Internetrecherchen, die zur Idee der Wagenverkleidung mit Schindeln geführt habe.

+ Stolz auf ihr kunterbuntes Kunstwerk: Jan Martin Schwarz, Mailo Schaub, Mike Hofmann, Martin Schaub, Mathias Kregelius, Marco Schaub sowie Lenn und Tim Werkmeister. © Sascha Hoffmann

Gesagt, getan, verwandelte sich der Ort seit Oktober in eine riesige Schindelwerkstatt. Kaufen nämlich war den Jecken zu einfach, also sägten sie in mühevoller Kleinarbeit die kleinen Holzscheibchen aus, schliffen was das Zeug hielt und pinselten sie fleißig in den Farben Rot, Gelb, Blau und Weiß an.

„Das ist ganz schön in Stress ausgeartet, wir hatten uns nämlich ganz schön in der kalkulierten Zahl der benötigten Schindeln vergaloppiert“, gesteht Vorstandsmitglied Mike Hoffmann. Unglaubliche 4800 der kunterbunten Holzscheibchen seien mittlerweile verarbeitet, und das Ergebnis „entschädigt schon jetzt für alles, es sieht einfach toll aus“.

Der finale Feinschliff

Nun ist der finale Feinschliff angesagt, unterstützt werden die Vorstandsjungs von den Tanzmädels, rund 20 Narren sind durchschnittlich am Werkeln. „Vielleicht werden wir noch die ein oder andere Nachtschicht brauchen, immerhin muss nicht nur der Wagenbau gewuppt, sondern auch das Dorfgemeinschaftshaus fürs närrische Wochenende vorbereitet werden“, sagt Tim Werkmeister.

So hämmern, sägen und schrauben die Oelshäuser sicher noch bis zur letzten Sekunden, damit bis zum Sonntag alles perfekt ist und sie mit ordentlich Getöse und jeder Menge „la-La-Bumm“ die Straßen des Zierenberger Stadtteils stürmen können.

Info: Das närrische Wochenende in Oelshausen startet am Samstag, wenn sich ab 19.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) das Dorfgemeinschaftshaus in eine riesige Karnevalsarena verwandelt. Höhepunkt wird aber am Sonntag der Umzug sein, der sich ab 14 Uhr (Aufstellungsbeginn: 13 Uhr) durch die Straßen des Zierenberger Stadtteils hin zum Faschingsball ins Dorfgemeinschaftshaus (Beginn: 14 Uhr) schlängelt.