Evangelische Altenhilfe bietet offenes Mittagsangebot für Senioren aus Zierenberg

Zierenberg - Ab sofort bietet die Evangelische Altenhilfe einen Offenen Mittagstisch für Senioren aus Zierenberg und den Stadtteilen an, die zu Hause leben.

„In geselliger Runde können die älteren Menschen Kontakte knüpfen und sich austauschen“, sagt Einrichtungsleiterin Kornelia Strohm. Die Küchenmannschaft im Haus koche jeden Tag mit frischen, vorwiegend regionalen Produkten, und die Mitarbeiter würden die Gäste betreuen.

Die Senioren können sich einzelne Tage aussuchen oder sieben Tage die Woche kommen. Ein Speiseplan wird in der Verwaltung ausgehändigt oder kann auf der Homepage des Seniorenheims eingesehen werden. „Wir bieten jeden Tag zwei Menüs, jeweils mit Hauptspeise, Nachtisch und Mineralwasser, an.

Ehrenamtlichen Mitarbeiter für Fahrdienst gesucht

An Sonn- und Feiertagen gibt es zusätzlich eine Suppe“, so Strohm. Derzeit müsse noch eine Woche im Voraus bestellt werden. Kornelia Strohm hofft, dass sich noch ehrenamtliche Helfer finden, die für nicht mobile Senioren einen Fahrdienst zum Mittagessen übernehmen könnten, um ihnen soziale Kontakte zu ermöglichen. Dafür würde die Altenhilfe auch ein Fahrzeug zur Verfügung stellen.

+ Freuen sich auf neue Gäste: Küchenchefin Laura Fülling (rechts) und Jozefina Kónya kochen für den Offenen Mittagstisch. Foto: Bea Ricken

Die Senioren können täglich zwischen zwei Menüs wählen. Im Preis von 7,50 Euro sind Hauptspeise, ein Nachtisch und ein Mineralwasser enthalten. An Sonn- und Feiertagen gibt es ein Drei-Gänge-Menü für 8,50 Euro.

Die Mahlzeit kann in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr eingenommen werden, täglich an bestimmten Tagen oder auch nur gelegentlich. Senioren und mögliche ehrenamtliche Helfer können sich bei der Evangelischen Altenhilfe in Zierenberg unter Tel. 05606/51850 melden.

Info: Mittagstisch Evangelische Altenhilfe Zierenberg