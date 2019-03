Ein Weimaraner für die Kinder: Selbert-Schule in Zierenberg hat jetzt einen Schulhund

Die Jungen und Mädchen der Elisabeth-Selbert-Schule haben einen neuen Mitschüler. Keinen gewöhnlichen, sondern einen auf vier Pfoten. Der kleine Mann heißt Bruno und ist ein Weimaraner.

Bruno besucht die Zierenberger Gesamtschule gerade mal seit ein paar Wochen und hält seine neuen Freunde ganz schön auf Trab: Schwanzwedelnd schnüffelt sich der Welpe durch die Tischreihen und holt sich die ein oder andere Streicheleinheit ab, während er neugierig seinen Kopf wirklich überall hinein steckt.

„Deshalb darf auch keiner mehr seine Schultasche auf dem Boden stehen lassen, sonst ist das Pausenbrot schnell mal weg, das haben die Schüler schon gelernt“, sagt Lehrerin Damaris Reichmann, die den gut drei Monate alten Weimaraner zum ersten Schulhund an einer weiterführenden Schule im Wolfhager Land und darüber hinaus ausbildet.

Trotz seines jungen Alters gehorcht Bruno schon gut, verschwindet bereitwillig in seinem Körbchen in der Ecke des Klassenzimmers, wenn Reichmann es ihm sagt. „Klare Regeln sind wichtig, nicht nur für Bruno, sondern auch für die Schüler“, so die Pädagogin, die ihre Schüler intensiv auf ihren tierischen Mitschüler vorbereitet hat. Die Übernahme von Verantwortung sei dabei besonders wichtig, weshalb alle ein Papier mit Regeln unterschreiben mussten, wie sie sich Bruno gegenüber zu verhalten haben.

Eine der wohl Wichtigsten: Bruno entscheidet, ob er gestreichelt werden möchte. „Das ist natürlich schwer, will man ihn doch am liebsten ständig knuddeln, wenn er einen mit seinen strahlend blauen Augen anschaut“, sagt Reichmann. Außer der Reihe füttern sei ebenso tabu wie lautes Schreien, hektische Bewegungen und Ballspiele in Gegenwart des Tieres.

Hygiene und Häufchen

Reichmann, die Besitzerin des Hundes ist und auch die Kosten für die Ausbildung von Bruno selbst trägt, hat sich intensiv auf das Projekt Schulhund vorbereitet und will nichts dem Zufall überlassen.

+ Damaris Reichmann, Lehrerin Dem Thema Hygiene schenkt sie besondere Beachtung und bezieht auch dabei ausgesuchte und entsprechend eingewiesene Schüler mit ein, die die Verantwortung für die sogenannte „Bruno-Kiste“ übernehmen. Von Küchentüchern über Einmalhandschuhen bis hin zu Kotbeuteln sei darin alles zu finden, was man so brauche, sagt Reichmann, die sich um Brunos Häufchen allerdings selbst kümmert, „das müssen die Schüler nicht tun“.

Was im Wolfhager Land eine absolute Neuheit ist, ist bundesweit längst ein richtungweisendes, pädagogisches Konzept. „Schulhunde gibt es schon relativ lange an deutschen Schulen, wissenschaftlich begleitet seit rund 30 Jahren“, erklärt Reichmann. Anfangs überwiegend an Grund- und Förderschulen, seien die Vierbeiner nun aber auch an allgemeinbildenden Schulen auf dem Vormarsch, denn „man sagt, dass sie einen super positiven Einfluss auf die Schüler haben“.

Positive Auswirkungen hat auch sie bereits festgestellt: „Bruno ist ein Lärmpegelsenker, das kann man ganz deutlich beobachten, die Kinder nehmen offensichtlich mehr Rücksicht auf einen Hund, als auf die Lehrerin“, sagt Reichmann lachend und freut sich über die ersten Erfolge mit ihrem neuen Schüler auf vier Pfoten.

Fragen rund um den Einsatz von Tieren in Kitas und Schulen

Warum sind gerade Tiere in Schulen und Kitas geeignet?

Bei Hunden, Katzen oder Pferden läuft alles über Emotionen ab. Für sie spielt es keine Rolle, welchen gesellschaftlichen Stand oder Handicap ein Mensch mit sich bringt. Hinzu kommt, dass Tiere grundsätzlich keinen Erwartungsdruck haben. „Einem Hund ist es egal, ob ein Ball fünf oder nur einen Meter weit fliegt“, sagt Katrin Hott, Diplom-Pädagogin und Erzieherin. Egal, über welche Fähigkeiten die Kinder und Jugendliche verfügen, jeder könne sich aktiv einbringen.

Inwiefern profitieren Kinder und Jugendliche von der Anwesenheit eines Tieres?

„In der Kita oder Schule lernen sie den sicheren Umgang mit den Tieren und sind so für den Alltag gerüstet“, erklärt Erzieherin und Pädagogin Katrin Hott. Verbunden wird die Anwesenheit der Tiere mit der geistigen Förderung. Durch kleine Spiele lernen die Kinder beispielsweise Rechenaufgaben zu lösen. Als Belohnung geben sie dem Tier ein Leckerli. Der Aufforderungscharakter sei ein Anderer und mögliche Defizite geraten in den Hintergrund, erklärt Hott. Die Kinder wissen, dass sie dem Hund etwas Gutes tun. Die Freude des Hundes überträgt sich dann auf die Kinder. Nebenbei lernen sie auch Kontrolle auszuüben, wenn sie den Hund an der Leine führen und Regeln vorgeben.

Wie genau hilft das Tier im Unterricht und Kitaalltag?

Tiere bringen Ruhe mit sich, die sich auf den Menschen überträgt. „Das ist eine biologische Veranlagung“, sagt Katrin Hott. Gleichzeitig verringern sich der Stress und die Anspannung. Zudem können Tiere die Beziehung zu Lehrern oder Erziehern verbessern. Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen, verhalten sich dann oft deutlich aufgeschlossener, erklärt Dr. Johannes Ehrenthal, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni in Kassel.

Gibt es spezielle Tiere, die eingesetzt werden?

Die Tierart selbst spielt keine besonders große Rolle. „Zutrauliche Tiere, die Menschen gegenüber relativ freundlich gestimmt sind, werden oft eingesetzt,“ erklärt Ehrenthal. Das seien dann Mäuse, Kaninchen, Esel oder Pferde. Aber auch eine Ameise oder ein Huhn kann in speziellen Fällen helfen. Katrin Hott hat die Erfahrung gemacht, dass besonders Hunde viele Möglichkeiten bieten. „Sie sind enge Sozialpartner des Menschen und können leicht in den Alltag integriert werden.“

Ist eine besondere Ausbildung für den Einsatz von Tieren in Schulen und Kitas notwendig?

Verpflichtend ist es für Lehrer und Erzieher nicht, eine Ausbildung zu absolvieren. Doch es sei ratsam, sich in diesem Feld weiterzubilden, findet Elke Wecke, die mit ihrem Hund „Bombur“ in der Homberger Kita Phantasien tiergestützte Interventionen durchführt. Sie absolviert gerade eine Schulbegleithund-Ausbildung, wo neben praktischen Übungen auch theoretische Inhalte, im Mittelpunkt stehen. „Ich lerne dort mein Tier zu lesen und Stresssignale zu deuten“, erklärt Wecke.

Worauf muss man in der Therapie achten?

„Es ist besonders wichtig, dass die Tiere nicht überfordert sind“, sagt Erzieherin Elke Wecke. Beide Parteien sollten achtsam miteinander umgehen und einen Mehrwert haben.

zhf/nh